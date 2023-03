"Szukaliśmy po prostu najlepszej aktorki do tej roli. Kropka. Przesłuchaliśmy wszystkie kandydatki, o każdym kolorze skóry. Naszym celem było odnalezienie kogoś, kto byłby niewiarygodnie silny, pełen pasji, piękny, mądry, sprytny oraz pełen ognia i radości" - powiedział Rob Marshall w rozmowie z "Entertainment Weekly" w odpowiedzi na kontrowersje, jakie rozgorzały w sieci po ujawnieniu, że w aktorskiej wersji słynnej historii Hansa Christiana Andersena zobaczymy ciemnoskórą Halle Bailey .

Reżyser zdradził, że Bailey miała wszystkie te cechy, których szukał u kandydatek do roli Ariel. Oprócz tego aktorka dysponowała potrzebnym do zagrania tej roli głosem. "Ten właśnie głos jest niczym jej niepowtarzalny podpis. Jest tak eteryczny i piękny, że ujmuje on serce Eryka i ten później szuka jej przez cały czas" - stwierdził reżyser.

Jego słowa nie ucięły jednak zażartej dyskusji, która jeszcze bardziej się ożywiła po opublikowaniu zwiastuna filmu.

Fani nie kryją wściekłości

Dotychczas opublikowany filmik wyświetliło już 6,5 miliona osób. Z reakcji, jakie internauci zostawiają pod zapowiedzią "Małej syrenki" wynika jednak, że nie są oni zadowoleni z tego, jak będzie wyglądała nowa wersja lubianej historii. Ilość negatywnych ocen przewyższa pozytywne (stosunek 580 tys. "łapek w dół" do 119 tys. "w górę"). Nie brakuje też komentarzy, w których fani krytycznie oceniają zarówno wybór Bailey do roli Arielki, jak i stronę realizacyjną filmu.

O tym, czy film ostatecznie przypadnie widzom do gustu dowiemy się za kilka miesięcy. Produkcja Roba Marshalla zadebiutuje w kinach już 26 maja.

