Wiadomości Brooke Shields miała tylko 14 lat, gdy zagrała w nago w "Błękitnej lagunie"

Brooke Shields swoją pierwszą gażę zgarnęła jako... jedenastomiesięczne dziecko, za udział w reklamie mydełka. Właściwie od tego czasu nie zwalniała tempa, pracując jako modelka i fotomodelka. Świat usłyszał o niej po raz pierwszy w 1978 roku, kiedy jako 12-latka wcieliła się w rolę uwodzicielskiej nieletniej prostytutki w dramacie "Ślicznotka".

Zwracano uwagę na nagie sceny z 12-letnią wówczas Shields. Popularna kronikarka życia towarzyskiego Hollywood Rona Barrett nazwała film "Malle'a "dziecięcą pornografią", samego reżysera określiła zaś jako "połączenie Humberta Humberta [bohatera 'Lolity'] i Romana Polańskiego".

W wieku 15 lat pojawiła się w dwóch kolejnych filmach: " Błękitna Laguna " i "Niekończąca się miłość", w których również musiała zagrać w nagich scenach.

Brooke Shields została zgwałcona

Brooke Shields nigdy nie unikała mówienia o tym, że jako dziecięca gwiazda w Hollywood była seksualizowana. W nowym dokumencie "Pretty Baby", którego premiera odbyła się w styczniu na Sundance Film Festival, Shields wyznała, że jako młoda aktorka została zgwałcona. Nie podała nazwiska swojego napastnika, ale szczegółowo opisała wydarzenia związane z napaścią na tle seksualnym, która miała miejsce wkrótce po tym jak ukończyła college.

Aktorka spotkała się z tym mężczyzną na obiedzie, rzekomo w celach zawodowych. Następnie poszła do jego pokoju hotelowego, aby czekać na wezwanie taksówki.

"Powiedział: 'Wróć do hotelu, a ja wezwę taksówkę'"- wyjaśnia Shields w filmie. "I idę do pokoju hotelowego, a on znika na chwilę".

Shields, czując się nieswojo w pokoju, który nie należał do niej, zdecydowała się użyć lornetki, którą mężczyzna zostawił w pokoju i obserwować przez okno kilku siatkarzy.

"Drzwi się otwierają, wchodzi naga osoba, a ja mam lornetkę i myślę: cholera" - kontynuuje. "Odłożyłam lornetkę, a on znalazł się na mnie".

Kontynuując swoją relację, Shields wyjaśniła, że nie próbowała uciec, ponieważ bała się, że sprowokuje to dalszą przemoc fizyczną. Jej ciało całkowicie zamarło. Myślała tylko "pozostań przy życiu i wydostań się". Gdy udało jej się wyjść z pokoju, przepłakała całą drogę powrotną.

Aktorka przez długi czas nawet nie traktowała tego doświadczenia jako napaści seksualnej. Nawet wtedy, gdy zwrócił jej na to uwagę jej specjalista ds. bezpieczeństwa, Gavin de Becker. "Powiedział: 'To gwałt'. A ja powiedziałam: 'Nie chcę w to uwierzyć'" – wyjaśniła.

Brooke Shields: Hollywoodzki producent chciał ją zgwałcić

W najnowszym wywiadzie z magazynem "People" Shields wyznała, że mężczyzną, który ją napastował, był wpływowy hollywoodzki producent wykonawczy.

"Zajęło mi sporo czasu, żeby to przetrawić. Teraz jestem o wiele bardziej gniewna, niż byłam w stanie to wówczas wyrazić" - przyznała Shields i dodała, że nie bez powodu czuła się przez lata wystraszona tamtym zdarzeniem. "To są straszne sytuacje. Nie muszą być przesadnie brutalne, żeby wywołać strach" - podkreśliła.