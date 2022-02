Uhonorowany sześcioma Oscarami film "Mad Max: Na drodze gniewu" w reżyserii George’a Millera został doceniony przez krytyków nie tylko za imponujące efekty specjalne i kostiumy, ale także znakomite aktorstwo. Ekranowa chemia między Hardym i Theron nie była wszelako spowodowana wzajemną sympatią, lecz skrajną niechęcią. O konflikcie, jaki wywiązał się między odtwórcami głównych ról, plotkowano od lat. Wiosną 2020 roku owe plotki potwierdzili sami zainteresowani we wspólnym wywiadzie dla "The New York Timesa".

Konflikt między Charlize Theron i Tomem Hardym

"Patrząc wstecz, muszę przyznać, że nie miałam w sobie wystarczająco dużo empatii, by naprawdę zrozumieć, jak musiał się czuć, wchodząc w buty Mela Gibsona. To przerażające! Zamiast się wspierać, wznosiliśmy wokół siebie mury. Byliśmy jak nasze postaci - walczyliśmy o przetrwanie" - wyznała wówczas Charlize Theron . Część winy za toksyczną atmosferę na planie wziął na siebie występujący u jej boku Tom Hardy . "Charlize potrzebowała mieć we mnie lepszego, bardziej doświadczonego partnera. Staram się myśleć, że teraz, gdy jestem starszy i brzydszy, mógłbym osiągnąć ten pułap" - kajał się aktor.



Nowe światło na konflikt, jaki wywiązał się między nimi podczas pracy nad produkcją, rzuciła książka "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of 'Mad Max: Fury Road’" autorstwa wielokrotnie nagradzanego dziennikarza Kyle’a Buchanana. Publikacja, która zadebiutowała na rynku wydawniczym 22 lutego, opowiada o kulisach powstania filmu i ujawnia kilka szokujących informacji na temat napiętej relacji między Theron i Hardym. Oberwało się zwłaszcza aktorowi, który został przedstawiony jako osoba wybuchowa i trudna we współpracy. Notoryczne spóźnianie się Hardy’ego było źródłem wielu kłótni z Theron, którą jego lekceważący stosunek do harmonogramu doprowadzał do szewskiej pasji.

Zdjęcie Tom Hardy i Charlize Theron na planie filmu "Mad Max: Na drodze gniewu" / Jasin Boland / Capital Pictures / East News

Agresywny Hardy, Theron poprosiła o ochornę

"Nie było łatwo dogadać się z Tomem. Miewał chwile ogromnej frustracji, zdarzały mu się napady złości. Charlize też czasem puszczały nerwy, ale to, jak Tom potrafił niekiedy zaatakować reżysera, było okropne. Aż przykro było patrzeć" - relacjonuje Zoe Kravitz. Eskalacja konfliktu nastąpiła w dniu, w którym Hardy spóźnił się do pracy trzy godziny. "Wszyscy czekaliśmy w pełnej gotowości, aktorzy byli ucharakteryzowani. Gdy Tom się pojawił, Charlize zaczęła krzyczeć, była naprawdę wściekła. Zażądała, by zapłacił grzywnę w wysokości 100 tys. dolarów za każdą minutę opóźnienia produkcji. Wtedy Tom podbiegł do niej i zapytał: 'Coś ty do mnie powiedziała?!'. To był punkt zwrotny. Tom był wtedy naprawdę agresywny. Charlize czuła się autentycznie zagrożona. Tego dnia poprosiła o ochronę. Jeden z producentów od tej pory nie odstępował jej na krok" - wspomina operator filmowy Mark Goellnicht.

Zapytany o ten moment Hardy nie krył zdumienia. "Charlize jest intensywną kobietą, właściwie bardzo intensywną. Wystarczy obejrzeć film 'Monster' z jej udziałem. Tego rodzaju autentyzmu nie da się osiągnąć bez wyjątkowych umiejętności. Jest niezwykle utalentowaną, poważną aktorką. Nie do końca rozumiem, w jaki sposób ktoś taki mógłby poczuć się przeze mnie zastraszony. Myślę, że zostało to trochę wyolbrzymione" - bronił się na łamach książki aktor.



Konflikt między gwiazdami filmu był męczący dla całej ekipy. W końcu w mediacje między Theron i Hardym zaangażowała się doświadczona producentka Denise Di Novi. W wyniku jej zabiegów aktorzy finalnie doszli oni do względnego porozumienia.



Kyle Buchanan w swojej książce opisał nie tylko waśnie między dwiema gwiazdami filmu. Ujawnił też, że o rolę Furiosy ubiegały się m.in. Gal Gadot, Jennifer Lawrence i Rihanna. "Aktorzy zazwyczaj przychodzą na casting ubrani bardzo swobodnie. Ale Rihanna wyglądała po prostu spektakularnie. Nie sądzę, aby wiedziała do końca, o czym miał być ten film, więc przebrała się za Rihannę, co było jak najbardziej słuszne" - wspomina reżyser George Miller. Jeśli zaś chodzi o tytułowego bohatera, pod uwagę brani byli Michael Fassbender, Jeremy Renner i Armie Hammer, a reżyser rozważał też kandydaturę Eminema. "Po obejrzeniu '8 Mili' stwierdziłem, że ma w sobie coś, czego wymaga ta postać" - zdradził Miller. Ostatecznie postawił jednak na Hardy’ego i Theron, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Mimo napiętej relacji stworzyli oni na ekranie charyzmatyczny duet, a za swoje kreacje oboje zdobyli nagrody Critics’ Choice.

