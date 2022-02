Tom Hardy dla roli jest w stanie poświęcić naprawdę wiele: przygotowując się do filmu "Bronson", robił dwa tysiące pompek dziennie z 19 kg obciążeniem na plecach. Teraz podbija serca widzów, wcielając się w mrocznego bohatera komiksów, w filmie "Venom 2: Carnage" , którego premiera VOD odbędzie się już 12 lutego.



Tom Hardy: Chłopak wyrzucany ze szkół

Tom Hardy , chłopak wyrzucany ze szkół, trafiający na odwyk, aresztowany za posiadani broni. Dziś dostaje najważniejsze role w Hollywood i jest ulubionym aktorem Christophera Nolana . Jednak po tych wszystkich sukcesach, aktor nadal deklaruje w magazynie "GQ", że nie czuje się gwiazdą.

"Nie mam ochoty być gwiazdą. Chciałbym być normalny. Bo i tak już zwariowałem. Nie muszę być dalej szalony" - przyznał.

Hardy urodził się w East Sheen, na spokojnych przedmieściach Londynu. W rozmowie z "Esquire" mówił, że dorastał w "ładnie wyglądającym domu przy ładnie wyglądającej drodze, niedaleko obwodnicy południowej". Uczęszczał do pobliskiej szkoły dla chłopców, której nie znosił. Jako nastolatek zaczął się zadawać z chłopakami z ulicy - chodzili do pubów i zażywali narkotyki na pobliskiej stacji kolejowej Mortlake.

Zdjęcie Tom Hardy na festiwalu w Cannes w 2015 roku / Clemens Bilan / Getty Images

W wieku 15 lat u Hardy'ego zdiagnozowano skłonności psychopatyczne. Żeby uniknąć wydalenia ze szkoły Reed's w Surrey, rodzice przenieśli go do szkoły teatralnej w Richmond. Wtedy chuligan i wyrzutek, teraz szkoła dumnie wymienia go obok Tima Henmana (tenisista, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie) i jordańskiego księcia, profesora prawa Zeida bin Ra'ada na liście "znaczący Reedończycy".

Tom Hardy: Grając samymi oczami 1 / 10 W piątek, 15 września, brytyjski aktor Tom Hardy obchodzi 40. urodziny. Z tej okazji przypominamy 10 jego najlepszych ekranowych ról. W reklamowanym jako "Mechaniczna pomarańcza XXI wieku" filmie Nicolasa Windinga Refna "Bronson" (2008) - opartej na faktach opowieści o życiu Michaela Petersena - Tom Hardy wcielił się w tytułową postać "najbardziej brutalnego kryminalisty Wielkiej Brytanii". "Kreacja Hardy'ego nosi znamiona wybitności. Jego Petersen/Bronson jest przerażającym potworem, uosobieniem zła, ale przy tym wesołym, bystrym chłopakiem, w dodatku niezwykle tragiczną postacią. Pełna sprzeczności i niesłychanie zniuansowaną. Uczłowieczenie Bronsona - Hannibal Lecter jawi się przy nim jako łagodny baranek - to niemały wyczyn" - recenzent Interii pisał po polskiej premierze filmu na festiwalu Off Plus Camera. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Tom Hardy: Rozwój kariery

Przyszły aktor studiował w Drama Centre London. Już na studiach otrzymał role w filmie "Helikopter w ogniu" Ridleya Scotta oraz w popularnym mini serialu "Kompania braci". Prawdziwą sławę przyniosła mu jednak rola gangstera, Przystojnego Boba, w filmie "RocknRolla" Guya Ritchiego z 2008 roku.

Tom Hardy przyznaje, że jego doświadczenia z bycia nastoletnim chuliganem, pomogły mu w budowaniu postaci. Potem posypały się propozycje w takich filmach, jak "Incepcja" , "Szpieg" , "Wojownik" czy komedii "A więc wojna" . Później wcielił się jeszcze w Bane'a, wroga Batmana w filmie Nolana, "Mroczny Rycerz powstaje" .

Rok 2015 był dla niego wyjątkowy. Przyjął główną rolę w filmie Mad Max: Na drodze gniewu" . Za rolę trapera, Johna Fitzgeralda, otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Po drodze, wraz ze swoim ojcem, Edwardem "Chipsem" Hardym, stworzył mroczny, ponury serial "Tabu" o powracającym do XIX-wiecznej Anglii awanturniku, podróżniku i łowcy.



W 2018 roku podbił serca widzów i fanów Marvela wcielając się w główną rolę w filmie "Venom" . Dziennikarz, Eddie Brock, stracił karierę, dotychczasowe życie i związek z Anne ( Michelle Williams ). Za sprawą obcego symbionta otrzymał super moce. Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przerażał Brocka, ale też inspirował i kusił nowymi możliwościami.



W drugiej części filmu, "Venom 2: Carnage" , Eddie akceptuje swoją nową, dwoistą naturę i zaczyna współpracować z Venomem. Dziennikarz ma pomóc odnaleźć ciała ofiar seryjnego mordercy, Cletusa Kasady’ego ( Woody Harrelson ). Pewnego dnia Cletus w niewyjaśnionych okolicznościach zamienia się w czerwonego symbionta i ucieka z więzienia.

W magazynie "Esquire" Tom Hardy tak opisywał swoją rolę: "Wyobraźmy sobie Brocka jako mieszankę Woody'ego Allena i Conora McGregora. Czyli torturowaną nerwicę, a z drugiej strony brawurę".

"Dla mnie ekscytujące jest to rozdwojenie, podwójna rola. I jeszcze obcy z racji tego, że pochodzi z innej planety, nie ma takich samych ram etycznych jak my. Muszą też wypracować, jak odnaleźć się razem w jednej postaci. Bo Brock ma teraz bestię, która żyje w nim. On może być jak ktoś, kto zaraził się chorobą tropikalną i oszalał. To tak, jakby odgrywać chorobę psychiczną, którą rozumiem, mając własne problemy ze zdrowiem psychicznym. Więc równie dobrze mogę tego użyć" - dodał.



Premiera VOD filmu "Venom 2: Carnage" w Polsce już w sobotę, 12 lutego, na platformach: Apple TV, Chili, Google Play, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Play Now, Player+, Premiery Canal+, Rakuten TV, Vectra.

Zdjęcie Tom Hardy na pokazie filmu "Venom 2: Carnage" w Londynie (wrzesień 2021) / Dave Hogan / Getty Images

Zdjęcie Czy Tom Hardy zastąpi Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda? / Samir Hussein/WireImage / Getty Images

