Maciej Musiał rozpoczął współpracę z... NATO

Przez najnowszy post na instagramowym profilu Macieja Musiała , jego fani w pierwszym momencie mogli pomyśleć, że aktor pracuje na planie drugiego sezonu serialu Netfliksa "1899". Zdjęcia z udziałem Musiała wykonane na statku to jednak nie filmowa fikcja, a rzeczywistość. Aktor w ramach kampanii, której celem jest promowanie wiedzy na temat NATO wśród młodych ludzi, obserwował z bliska najważniejsze morskie ćwiczenie NATO w regionie bałtyckim.

"Co to był za czas! 19 państw NATO, wraz ze Szwecją, która już wkrótce dołączy do Sojuszu, 50 okrętów, ponad 45 samolotów i 6000 żołnierzy. Od 4 czerwca na Bałtyku odbywają się najważniejsze morskie manewry organizowane przez USA z udziałem NATO - BALTOPS. Melduję, że byłem" - tymi słowy Maciej Musiał rozpoczął swoją relację. Ćwiczenia rozpoczęły się w Tallinie i potrwają do 16 czerwca, gdy okręty uczestniczące w Baltops 2023 wpłyną do Kilonii. To już 52. edycja manewrów.

Maciej Musiał wziął udział w manewrach morskich NATO

"Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych w akcji, okręt USS Mount Whitney, Królewska Marynarka Wojenna, niemiecki niszczyciel. Te kilka dni pozwoliły mi lepiej zrozumieć, jak potężną siłę reprezentuje ten Sojusz i co robi, żeby nas chronić. Dzięki NATO!" - stwierdził Musiał. Jeśli chodzi o zdjęcia i nagranie, które dołączył, najbardziej uwagę zwraca fotografia Macieja w "rynsztunku" pilota helikoptera. Aktor nie wyjawił jednak, czy miał okazję lecieć tą maszyną. W jego relacji pojawia się tez polski akcent - zdjęcie fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko, która również bierze udział w manewrach.

Współpraca Musiała z NATO odbywa się w ramach akcji "Protect the Future". Zaproszono do niej twórców z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, żeby mogli przyjrzeć się z bliska działaniom Sojuszu i opowiedzieć o tym, w swoich mediach społecznościowych. To ma zwiększyć świadomość wśród młodych ludzi na temat działań i celów NATO. Polskę reprezentuje Musiał.