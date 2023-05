Maciej Musiał spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO

Wiadomości

We wtorek Maciej Musiał ogłosił, że przyłączył się do kampanii "Protect the Future", której celem jest promowanie wiedzy na temat NATO wśród młodych ludzi. Teraz aktor znany z "rodzinki.pl" pochwalił się, że w ramach tej współpracy odwiedził kwaterę główną Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Spotkał się tam m.in. z sekretarzem generalnym tej organizacji, Jensem Stoltenbergiem.

Maciej Musiał /Paweł Wrzecion /MWMedia