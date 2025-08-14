Maciej Musiał w filmie Netfliksa. To ma być międzynarodowy hit
Maciej Musiał w głównej roli w pierwszej polskiej pełnometrażowej animacji 3D tworzonej z rozmachem godnym największych hollywoodzkich tytułów? To nie sen - to "Kraina Snów". Za projektem stoi Daniel Markowicz, jeden z najbardziej skutecznych polskich producentów, którego filmy - takie jak "Soulcatcher" i "Plan lekcji" - podbiły globalne rankingi Netfliksa.
"Kraina Snów" to opowieść o dziecięcej wyobraźni, lękach i dojrzewaniu, osadzona w spektakularnym świecie snów. Film od początku rozwijany jest z myślą o międzynarodowej dystrybucji. Za produkcję odpowiadają m.in. Lightcraft, Grizzly Movie Investments, Multikino Media oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kontynuacją filmu jest serial animowany, który będzie przedstawiał dalsze losy bohaterów.
"W 'Krainie Snów' udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni" - mówi Daniel Markowicz, producent i reżyser.
W głównej roli Jacka - wrażliwego chłopca o bujnej wyobraźni - wystąpi Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Znany jest z hitowych seriali i filmów, takich jak "1983" (Netflix), "Czas honoru", "rodzinka.pl" czy "Kurier". Ma na koncie również międzynarodowe produkcje, w tym udział w "1899", superprodukcji twórców "Dark". Jego obecność w "Krainie Snów" to gwarancja charyzmy i emocjonalnej głębi postaci.
Pozostali członkowie obsady zostaną ujawnieni w kolejnych miesiącach - twórcy zapowiadają zarówno polskie gwiazdy, jak i udział międzynarodowych nazwisk.
Za produkcję odpowiada zespół złożony z wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Reżyserem i producentem filmu jest Daniel Markowicz - twórca takich tytułów jak "Soulcatcher" (29,1 mln godzin oglądania, nr 1 na świecie na Netfliksie) oraz "Plan lekcji" (30,4 mln godzin, również nr 1 globalnie).
Do współpracy zaprosił artystów pracujących wcześniej przy hollywoodzkich hitach:
- Peter Bielicki - art director Disneya ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"),
- Maks Naporowski - współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter", "Matrix Rewolucje"),
- Catherine Chooljian - animacja ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"),
- Dariush Derakhshani - efekty wizualne ("Gra o Tron", "Apocalypto"),
- Mikołaj Stroiński - muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"),
- Bartosz Wierzbięta - dialogi ("Shrek", "Madagaskar").
"Kraina Snów" to historia 12-letniego Jacka, który odkrywa, że jego sny stają się rzeczywistością. Gdy przypadkowo przywołuje mrocznego Vagapulgę, musi połączyć siły z przyjaciółmi, by ocalić rodzinne miasto przed koszmarami. Film łączy wzruszającą opowieść o dorastaniu z widowiskową animacją na światowym poziomie.
Film rozwijany jest z myślą o szerokiej dystrybucji - zarówno kinowej, jak i streamingowej - z wersją angielską jako podstawową.
Produkcję współfinansują Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDIF), Grizzly Movie Investments, Multikino Media, PFX, a także studio Lightcraft - znane z sukcesów frekwencyjnych i artystycznych.