"Kraina Snów" to opowieść o dziecięcej wyobraźni, lękach i dojrzewaniu, osadzona w spektakularnym świecie snów. Film od początku rozwijany jest z myślą o międzynarodowej dystrybucji. Za produkcję odpowiadają m.in. Lightcraft, Grizzly Movie Investments, Multikino Media oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kontynuacją filmu jest serial animowany, który będzie przedstawiał dalsze losy bohaterów.

"W 'Krainie Snów' udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni" - mówi Daniel Markowicz, producent i reżyser.

"Kraina snów": Maciej Musiał w głównej roli

W głównej roli Jacka - wrażliwego chłopca o bujnej wyobraźni - wystąpi Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Znany jest z hitowych seriali i filmów, takich jak "1983" (Netflix), "Czas honoru", "rodzinka.pl" czy "Kurier". Ma na koncie również międzynarodowe produkcje, w tym udział w "1899", superprodukcji twórców "Dark". Jego obecność w "Krainie Snów" to gwarancja charyzmy i emocjonalnej głębi postaci.

Pozostali członkowie obsady zostaną ujawnieni w kolejnych miesiącach - twórcy zapowiadają zarówno polskie gwiazdy, jak i udział międzynarodowych nazwisk.

Animacja na światowym poziomie

Za produkcję odpowiada zespół złożony z wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Reżyserem i producentem filmu jest Daniel Markowicz - twórca takich tytułów jak "Soulcatcher" (29,1 mln godzin oglądania, nr 1 na świecie na Netfliksie) oraz "Plan lekcji" (30,4 mln godzin, również nr 1 globalnie).

Do współpracy zaprosił artystów pracujących wcześniej przy hollywoodzkich hitach:

Peter Bielicki - art director Disneya ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"),

- art director Disneya ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"), Maks Naporowski - współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter", "Matrix Rewolucje"),

- współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter", "Matrix Rewolucje"), Catherine Chooljian - animacja ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"),

- animacja ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"), Dariush Derakhshani - efekty wizualne ("Gra o Tron", "Apocalypto"),

- efekty wizualne ("Gra o Tron", "Apocalypto"), Mikołaj Stroiński - muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"),

- muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"), Bartosz Wierzbięta - dialogi ("Shrek", "Madagaskar").

"Kraina snów": O filmie

"Kraina Snów" to historia 12-letniego Jacka, który odkrywa, że jego sny stają się rzeczywistością. Gdy przypadkowo przywołuje mrocznego Vagapulgę, musi połączyć siły z przyjaciółmi, by ocalić rodzinne miasto przed koszmarami. Film łączy wzruszającą opowieść o dorastaniu z widowiskową animacją na światowym poziomie.

Film rozwijany jest z myślą o szerokiej dystrybucji - zarówno kinowej, jak i streamingowej - z wersją angielską jako podstawową.

Produkcję współfinansują Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDIF), Grizzly Movie Investments, Multikino Media, PFX, a także studio Lightcraft - znane z sukcesów frekwencyjnych i artystycznych.