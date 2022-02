"Lokatorka": Jak zginęła Jolanta Brzeska? Historia, która wstrząsnęła Polską już na Polsat Box Go

"Lokatorka" to poruszający dramat, inspirowany do dziś niewyjaśnioną sprawą śmierci warszawskiej aktywistki - Jolanty Brzeskiej. Za najlepszą rolę drugoplanową w tym filmie Sławomira Łozińska otrzymała nagrodę na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tytuł trafił 18 lutego na Polsat Box Go.

Irena Melcer w filmie "Lokatorka" /materiały prasowe