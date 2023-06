Mimo, że Lily-Rose Depp niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym, w jednym z wywiadów podzieliła się swoim spojrzeniem na pojęcie seksualności.

"Nie musisz sobie nadawać etykiety, ponieważ to nie jest sztywne ustalenie" - mówiła w wywiadzie dla Nylonu w 2016 roku. "To jest płynne, a dzieciaki wywierają bardzo dużą presję, aby przylepić sobie etykietkę i powiedzieć: "Oto, kim jestem, to jest to, co lubię". Dodała: "To jest niczyja sprawa, ponieważ zamierzam umawiać się z kim chcę".