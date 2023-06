Po tych przeprosinach Miller spotkał się z szefami studia Warner Bros., Pamelą Abdy i Michaelem De Lucą, a w poniedziałek gorąco im dziękował, podobnie jak Zackowi i Debrze Snyderom, którzy obsadzili go w roli Flasha w 2014 roku.



Miller złożył podziękowania również dyrektorowi generalnemu Warnera - Davidowi Zaslavowi "oraz dynamicznemu duetowi - Peterowi Safranowi i Jamesowi Gunnowi - za wyrozumiałość, zaangażowanie i opiekę nad nim oraz za uczynienie tego wszystkiego możliwym".



Wcześniej Miller w żaden sposób nie promował filmu. W trakcie premiery również nie udzielał wywiadów. "Ezra chce, by premiera 'Flash' generowała rozmowy o filmie, a nie o nim. Jest skupiony na swoim zdrowiu psychicznym i nie chce, aby wpływało to na film" - tłumaczyła wcześniej osoba z otoczenia Millera, która anonimowo wypowiedziała się dla Variety.



Wideo "Flash" [trailer]

Zresztą cała premiera "Flasha mocno odbiegała od hollywoodzkich standardów, ponieważ pomimo przechadzania się po czerwonym dywanie, dla prasy niedostępne były także pozostałe gwiazdy filmu, w tym Ben Affleck i Sasha Calle , a także wspomniani Zaslav, Gunn i Safran.



Ezra Miller: Stworzony do roli Flasha

Amerykańscy widzowie będą mogli zobaczyć film Andy'ego Muschiettiego już 14 czerwca (w Polsce dwa dni później). Pewne jest, że jeśli wytwórnia zdecyduje się na nakręcenie kontynuacji, Miller powróci do roli superszybkiego bohatera. Zapewnił o tym w najnowszym wywiadzie reżyser filmu.

"Jeśli będzie sequel to tak, Miller w nim zagra. Nie sądzę, aby ktoś inny był w stanie zagrać tę postać tak dobrze jak on. Inne przedstawienia tej postaci są świetne (w serialu "The Flash" w tę rolę wciela się Grant Gustin), ale w tej konkretnej wizji jest niesamowity. Wciela się w role dwóch Barrych Allenów jednocześnie i ma się poczucie, że został do nich stworzony" - powiedział Muschietti w podcaście "The Discourse".



Wideo "Flash" [trailer 2]

Millera chwaliła też producentka filmu "Flash", Barbara Muschietti. "W trakcie zdjęć do filmu Ezra był znakomity, najbardziej oddany roli i najbardziej profesjonalny. Oddał tej postaci wszystko. Fizycznie, kreatywnie, emocjonalnie. Był nadzwyczajny" - zapewniła.

Mimo to losy kolejnych części filmu są niepewne. Projekt "Flash" był bowiem rozwijany przez poprzedni zarządu koncernu Warner Bros. Discovery jako jeden z najważniejszych filmów uniwersum DC. Po zmianie zarządu oraz po przejęciu DC Studios przez Gunna i Safrana przyszłość serii o Flashu nie jest znana. Rozmowę na ten temat Zaslav odkłada na moment, gdy Ezra Miller zakończy terapię.