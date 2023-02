"Moja bohaterka to nowoczesna, młoda, ambitna kobieta, która chodzi na randki i sypia z kim chce. Jestem dumna, że ją gram" - wyznała Lily James w rozmowie z dziennikarzem portalu HeyUGuys.com.

Bohaterka, w którą aktorka wciela się w filmie "Plan na miłość" , to uzależniona od aplikacji randkowych Zoe, która próbuje odnaleźć się w życiu.

"Ona zastanawia się, jak poradzić sobie z tym wszystkim i dla mnie to jest coś, z czym ja i moi przyjaciele wciąż się borykamy. Myślę, że naprawdę tak czuje się nowoczesna młoda kobieta" - dodała James.



"Moim zdaniem film naprawdę celebruje miłość, ale także patrzy na bohaterów w nieoceniający sposób. Warto zastanowić się, co miłość może oznaczać dla każdego człowieka, w różnych krajach, kulturach i religiach" - oświadczyła aktorka.





Zdjęcie Lily James na oscarowym czerwonym dywanie / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

"Plan na miłość": Fabuła, obsada, zwiastun

Zoe ( Lily James ), filmowa dokumentalistka szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach randkowych. Niestety jej relacje z internetu to pasmo komicznych katastrof, które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny - Cath ( Emma Thompson ). Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa - Kazima (Shazad Latif), sposób na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną panną młodą z Pakistanu.

Kiedy bohater się na nie decyduje, Zoe postanawia towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróż z Londynu do Lahore. Chcąc sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może ją czegoś nauczyć?

Film "Plan na miłość" zadebiutuje na ekranach polskich kin 24 lutego 2023 roku.