Jared Leto jednym z największych złoczyńców naszego dzieciństwa

Szkieletor jest głównym przeciwnikiem He-Mana, pragnącym posiąść moc Posępnego Czerepu i zagrabić dla siebie całą Eternię. Według nowszych komiksów Szkieletor może być zaginionym wujem He-Mana.

Plotki o angażu Leto pojawiły się we wrześniu 2024 roku. Teraz ta informacja została ogłoszona oficjalnie. Dla aktora to nie pierwsza rola ikony popkultury. W 2016 roku zagrał Jokera w "Legionie samobójców". Z kolei w 2022 roku wcielił się w tytułowego przeciwnika Spider-Mana w "Morbiusie". Pierwszy występ przyniósł mu nominację do Złotej Maliny, drugi niechlubną statuetkę.

"Master of the Univers". Co wiemy o filmie?

Poprzednio ogłoszono, że w filmie wystąpią Nicholas Galitzine (He-Man), Camila Mendes (Teela), Idris Elba (Duncan) i Alison Brie (Evil-Lyn). Wilson, Bjornsson i Attah wcielą się w pomagierów Szkieletora, kolejno w Trap-Jawa, Goat Mana i Tri-Klopsa.

Film będzie adaptacją serialu animowanego "He-Man i Władcy Wszechświata", zainspirowanej serią zabawek firmy Mattel z 1982 roku. Powstaje dla Amazon MGM Studios i Mattel Films.

Za kamerą stanie Travis Knight. "Masters of the Universe" wejdą do kin 5 czerwca 2026 roku.