Liev Schreiber przyjechał do Polski. Aktor pomaga uchodźcom

Już prawie dwa miesiące trwa atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Niemal cały świat ruszył na pomoc ofiarom wojny. Miliony Polaków zmobilizowało się do pomocy uchodźcom uciekającym przed terrorem. Wiele osób pomaga jako wolontariusze przy wschodniej granicy. Wśród nich jest również hollywoodzki gwiazdor. Aktor Liev Schreiber przyjechał do Polski, by pomóc ukraińskim uchodźcom.

Zdjęcie Liev Schreiber / Pascal Le Segretain / Getty Images