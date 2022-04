Koszmar ukraińskich dzieci

Przerażające obrazy wojny od ponad miesiąca poruszają miliony osób na całym świecie. Kolejki uchodźców na dworcach, porzucone samochody, bagaże i wózki. Zwłaszcza losy małych dzieci rozdzierają serca. W internecie krąży zdjęcie, na którym widoczne są plecy dzieci, na których matki zapisują najważniejsze informacje.

"Ukraińskie matki zapisują na ciałach swoich dzieci kontakty rodzinne, na wypadek gdyby zostały zabite, a dziecko przeżyło" - napisała na Twitterze Anastazia Łapatina, dziennikarka "The Kyiv Independent". "Oznaczyłam Wirę na wypadek, gdyby coś nam się stało i ktoś ją znalazł jako ocalałą. Albo zostanie zabita, co — zgodnie z moją logiką — może nastąpić tylko po moim odejściu" - poinformowała matka dziewczynki.

Reklama

Instagram Post

Wstążki i napisy na rękach. Jak matki chronią swoje dzieci przez zagubieniem

Widzowie wysyłają skargi do KRRiT. Wojna w TV jest... zbyt brutalna

"Proszę, zaopiekuj się tym niedźwiadkiem"

Zdjęcie Ukraiński chłopiec w pociągu jadącym do Przemyśla / Jeff J Mitchell / Getty Images

Część internautów przypomina postać filmowego misia, na którego szyi wisiała karteczka z napisem "Proszę, zaopiekuj się tym niedźwiadkiem". Zauważają, że Paddington też był uchodźcą. Historia stworzona w 1956 roku przez Michaela Bonda jest dzisiaj równie aktualna, co kiedyś. Wiele osób uważa, że może pomóc małych uchodźcom poradzić sobie ze zrozumieniem otaczającej ich rzeczywistości w nowych krajach. Brytyjski pisarz tworząc postać Paddingtona wspominał widok żydowskich dzieci uciekających przez nazistami.

"Wszyscy oni mieli na szyi naklejkę z nazwiskiem i adresem oraz małą walizeczkę lub paczkę zawierającą wszystkie ich cenne rzeczy [...] Paddington w pewnym sensie był uchodźcą, a ja uważam, że nie ma smutniejszego widoku niż uchodźcy" - pisał w felietonie dla "The Telegraph". "Przygarnęliśmy kilka żydowskich dzieci, które często co wieczór siedziały przed kominkiem i płakały. Nie miały pojęcia, co stało się z ich rodzicami, my wtedy też nie mieliśmy pojęcia. To właśnie dlatego Paddington przybył do nas z metką u szyi" - dodał poruszony autor.

W sieci krąży obecnie grafika, na której książkowy miś oprócz wspominanej plakietki ma na szyi szalik w barwach ukraińskiej flagi.

Wołodymyr Zełenski: Od gwiazdy seriali do głowy państwa. Jak zaczynał prezydent Ukrainy?

Aktor i komik bohaterem

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski dubbingował misia Paddingtona / YouTube

Pierwszy fabularny film o przygodach misia Paddingtona trafił na kinowe ekrany w 2014 roku. W obsadzie filmu, który wyreżyserował Paul King, znaleźli się Hugh Bonneville, Nicole Kidman, Sally Hawkins, Jim Broadbent, Julie Walters i Colin Firth, którego głosem mówił sympatyczny miś. W polskiej wersji językowej w tytułowej roli usłyszeliśmy Artura Żmijewskiego.

W ukraińskiej wersji obydwu filmów w tytułowej roli widzowie usłyszeli Wołodymyra Zełenskiego. Informacja ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Grający rolę opiekuna Paddingtona, Henry'ego Browna, aktor Hugh Bonneville podziękował na Twitterze Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Wołodymyr Zełenski podkładał głos Paddingtonowi