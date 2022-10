"Jako fan 'Wiedźmina' jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę zagrać Geralta z Rivii. Henry Cavill był niesamowity w tej roli i jestem zaszczycony, że przekazuje mi tę rolę w kolejnym rozdziale tej opowieści" - napisał na Instagramie Hemsworth.

Przez trzy sezony show w postać Geralta z Rivii wcielał się Henry Cavill.

"Moja podróż z Geraltem była pełna potworów i przygód, jednak w czwartym sezonie składam swój medalion i miecze. Za mnie rolę Białego Wilka przejmie fantastyczny Liam Hemsworth" - napisał aktor.



Liam Hemsworth i Miley Cyrus

Liam Hemsworth rozpoczynał aktorską karierę od występów w telewizyjnych produkcjach. Największą popularność przyniosła mu rola w australijskiej telenoweli "Sąsiedzi". Na dużym ekranie zaistniał w przeboju science fiction w reżyserii Aleksa Proyasa "Zapowiedź" (2009).

Popularność u młodej publiczności zdobył występem w "Ostatniej piosence" (2010), gdzie stworzył ekranowy duet ze wschodzącą gwiazdką Disneya - Miley Cyrus. Znajomość z planu filmowego przeniosła się na prywatny grunt, a australijski przystojniak i amerykańska piosenkarka szybko stworzyli jeden z najgorętszych związków w Hollywood. Po trzech latach znajomości, w czerwcu 2012 roku, para ogłosiła zaręczyny, jednak zamiast do ślubu doszło do... rozstania.

To jednak nie koniec. W styczniu 2016 roku pojawiły się pogłoski, że Hemsworth i Cyrus znów zaczęli się spotykać, a w październiku piosenkarka potwierdziła w programie Ellen DeGeneres, że znów są zaręczeni. Ostatecznie para wzięła ślub w swoim domu w Nashville 23 grudnia 2018 roku, ale sielanka nie trwała długo. 10 sierpnia 2019 roku Cyrus ogłosiła, ze wraz z aktorem zdecydowali się na separację, a jedenaście dni później Hemsworth złożył wniosek o rozwód. Jako powód podał "różnice nie do pogodzenia".

Zdjęcie Liam Hemsworth i Miley Cyrus / NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Liam Hemsworth: Młodszy brat

"Liam ma prezencję i charyzmę heroicznego bohatera, a przy tym wielką naturalność" - mówił producent filmu "Igrzyska śmierci" (2012), John Kilik. W ekranizacji powieści Suzanne Collins Hemsworth wcielił się w postać Gale'a, najlepszego wieloletniego przyjaciela Katniss (Jennifer Lawrence) z Dystryktu 12.

W międzyczasie Hemswortha oglądaliśmy u boku Dwayne'a Johnsona w sensacyjnym obrazie "Empire State: Ryzykowna gra" (2013) Dito Montiela, a także w thrillerze "Paranoja" (2013) Roberta Luketica.

Liam Hemsworth: Młodszy brat

"Jest przystojny, charyzmatyczny i posiada iście magnetyczny urok osobisty" - mówiła o nim producentka jednego z filmów. Australijski gwiazdor Liam Hemsworth obchodzi właśnie 25. urodziny, z tej okazji przypominamy najważniejsze ekranowe kreacje aktora

Starszymi braćmi Liama Hemswortha są: znacznie bardziej utytułowany Chris, którego widzowie mogą kojarzyć z tytułowej roli w serii filmów o "Thorze" i kolejnych odsłon "Avengersów" oraz Luke, także aktor. Nie wszyscy wiedzą, że zanim Chris otrzymał rolę komiksowego superbohatera w filmie Kennetha Branagha, to Liam poleciał do Hollywood na zdjęcia próbne do produkcji Marvela. Przegrał jednak rywalizację ze starszym bratem.

Zdjęcie Liam Hemsworth, Chris Hemsworth i Luke Hemsworth / Chris Pizzello/Invision/AP / East News

W 2009 roku Hemsworth miał zagrać u boku Sylvestra Stallone'a w filmie "Niezniszczalni", jednak jego bohater został wykreślony ze scenariusza. Młody aktor pojawił się jednak w zrealizowanym w 2012 roku sequelu, wcielelając się w postać Billy'ego the Kida - nowego w bandzie tytułowych najemników.

"Jest przystojny, charyzmatyczny i posiada iście magnetyczny urok osobisty" - mówiła producentka filmu "Paranoja" (2013), Alexandra Milchan. Hemsworth zagrał tam wschodzącą gwiazdę międzynarodowej korporacji technologicznej. "Wygląda jak ktoś, kto w rzeczywistości wspina się właśnie na sam szczyt i doskonale się z tym czuje, ale jednocześnie wyznaje mocny kodeks moralny, dzięki któremu będzie później w stanie postawić się systemowi. Liam ma na twarzy wypisaną wielką dojrzałość, no i jest prawdziwym zawodowcem, wyznającym staromodny etos pracy" - dodawała Milchan.

W 2015 roku aktor pojawił się u boku Johna Malkovicha w "Miasteczku Cut Bank", gdzie wcielił się w marzącego o wyprowadzce z tytułowej mieściny chłopaka, który staje się świadkiem morderstwa i przypadkiem je nagrywa. Rok później pojawił się u boku Kate Winslet w australijskim komediodramacie "Projektantka".

W westernie "Pojedynek" (2016) aktor stanął w szranki ze znanym sobie z "Igrzysk śmierci" Woodym Harrelsonem. Wystąpił także w komedii Netfliksa "Jak romantycznie!" (2019) oraz filmie akcji "Killerman" (2019).

Liam Hemsworth: Najseksowniejszy weganin

W 2016 roku Hemsworth został wybrany najseksowniejszym weganinem wśród gwiazd. To wyróżnienie przyznała mu PETA, znana organizacja walcząca o prawa zwierząt.

"Jest nie tylko gorący, to również przyjaciel wszystkich zwierząt" - tak o Liamie Hemsworcie napisali przedstawiciele organizacji PETA na swoim profilu twitterowym.

Hemsworth przeszedł na weganizm w 2015 roku. Decyzję o zmianie przyzwyczajeń żywieniowych podjął, gdy zgłębił problem złego traktowania zwierząt.



Poza aspektem etycznym ważna była dla niego też kwestia zdrowotna. Zanim został weganem, lekarz zalecił mu jedzenie czerwonego mięsa, gdyż zaleca się je osobom z jego grupą krwi. Ten eksperyment zakończył się porażką, Hemsworth czuł się coraz gorzej. Do diety wegańskiej zachęcił go też Woody Harrelson, z którym pracował na planie "Igrzysk śmierci". Po kilku miesiącach aktor zaobserwował pozytywny wpływ diety wegańskiej na swoje zdrowie.