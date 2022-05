W filmie "Top Gun Maverick" ponownie spotykamy granego przez Toma Cruise'a Pete'a "Mavericka" Mitchella, który po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojennej wciąż jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny, który staje na czele spec-grupy pilotów szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było.

Jednym z pilotów, których szkolił będzie bohater Cruise'a, jest porucznik Bradley "Rooster" Bradshaw ( Miles Teller ), syna jego przyjaciela, Nicka "Goose'a" Bradshawa, który zginął podczas jednej z misji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 3] materiały prasowe

W postać kolejnego z pilotów - porucznika Roberta "Bob" Floyda - wcielił się syn aktora Billa Pullmana i tancerki Tamary Hurwitz - Lewis Pullman .

Syna Billa Pullmana ("Dzień niepodległości") można było dotychczas zobaczyć m.in. w łączącym gatunki "Źle się dzieje w El Royale" oraz u boku George'a Clooneya w serialu "Paragraf 22".

Aktor zagra też główną rolę w ekranizacji "Miasteczka Salem" Stephena Kinga. Wcieli się w postać pisarza Bena Mearsa, który po latach wraca do swojego rodzinnego miasteczka, by napisać tu swoją najnowszą powieść. Będzie ona poświęcona tajemniczemu domowi, który przez miejscowych uważany jest za przeklęty. Tymczasem niedawno wprowadził się do niego mężczyzna, który - wiele na to wskazuje - jest wampirem.

Zdjęcie Lewis Pullman i Bill Pullman na premierze filmu "Źle się dzieje w El Royale" / Gabriel Olsen/WireImage / Getty Images

