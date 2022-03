Leonardo DiCaprio nie przekazał 10 mln dolarów dla Ukrainy

Wiele gwiazd Hollywood wyraziło już swój stosunek do ataku Rosji na Ukrainę. Część z nich zdecydowała się realnie wspomóc ofiary wojny.

Mila Kunis i Ashton Kucher zorganizowali na ten cel specjalną zbiórkę, w ramach której zebrali już ponad 20 mln dolarów. Podobną akcję przeprowadzili także Blake Lively i Ryan Reynolds . Ostatnio swój podziw dla Polaków wyraziła Oprah Winfrey , która emocjonalnie odniosła się do sytuacji uchodźców z Ukrainy.

Darowizna Leonardo DiCaprio to fake news

Wśród doniesień o licznych darowiznach pojawiła się także informacja, że Leonardo DiCaprio przekazał na ten cel 10 mln dol. Jednym z powodów jego ofiarności miał być "fakt", że zmarła babcia gwiazdora miała pochodzić z Ukrainy i urodzić się w Odessie. Media na całym świecie powieliły tę informację.

Z ustaleń stacji CNN wynika jednak, że jest to fake news. Nadawca rozpoczął w tej sprawie śledztwo tuż po tym, jak Jane Lytvynenko, starszy pracownik naukowy Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy na Uniwersytecie Harvarda, wyraziła wątpliwości co do prawdziwości tej historii na Twitterze.

Anonimowe źródło, które zbliżone jest do DiCaprio, poinformowało, że aktor nie przekazał 10 mln dolarów na rzecz Ukrainy, oraz że nie ma rodziny w Odessie, ani w innym miejscu w Ukrainie.

Informator w rozmowie ze stacją podkreślił, że aktor "stoi po stronie Ukrainy" i wsparł cele humanitarne za pośrednictwem organizacji: CARE, Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, Save the Children i agencji ONZ ds. uchodźców. Jednak podkreślił, że kwota, o której mowa, jest nieprawdziwa. Fałszywe mają być także doniesienia, że aktor przekazał pieniądze ukraińskiemu rządowi lub wojsku. Podobnie, jak twierdzenie, że ma on ukraińskie korzenie.

