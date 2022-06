Gwałtowną reakcję jednego z użytkowników Twittera wzbudził wpis Lyndy Carter, którym zaznaczyła rozpoczęcie tzw. Miesiąca Dumy. Na swoim koncie na tym portalu społecznościowym aktorka umieściła fanowską grafikę przedstawiającą postać Wonder Woman na tle tęczowych barw. "Jestem podekscytowana możliwością świętowania Miesiąca Dumy razem z moimi przyjaciółmi i fanami ze środowiska LGBTQIA+" - napisała.

Na ów wpis Carter zareagował jeden z jej obserwatorów. "Wonder Woman nie jest superbohaterką dla gejów" - napisał. Carter zareagowała szybką odpowiedzią: "Masz rację, jest superbohaterką dla biseksualistów" - odpisała, by później doprecyzować swoją odpowiedź.



"Nie ja stworzyłam postać Wonder Woman, ale jeśli chcecie się sprzeczać, że nie jest ikoną osób queer i transseksualistów, to nie zwróciliście na to należytej uwagi. O tym, jak ważna była to rola, przypominam sobie za każdym razem, gdy podchodzi do mnie ktoś, kto się zwierza z tego, że Wonder Woman pomogła mu w czasie, gdy jeszcze nie wyszedł z przysłowiowej szafy" - dodała Carter.

Tłumaczenie aktorki nie zadowoliło autora homofobicznej odpowiedzi. "Dlaczego używasz Wonder Woman do promocji gejów, lesbijek i homoseksualistów? Przez całe życie byłaś moją bohaterką. Cóż to za zawód!" - odpowiedział jej internauta. Carter zakończyła tę dyskusję, publikując swoje zdjęcie, na którym pozuje z uniesioną pięścią. "Uwielbiam całą miłość, jaką dostałam dzisiaj od fanów ze społeczności LGBTQ+. Oto poza, którą nazywam 'Jestem gotowa do walki z twoimi homofobicznymi krewnymi'. Żartuję (a może nie)" - dopisała do fotografii.

Lynda Carter przypomniała niedawno o sobie epizodem w filmie "Wonder Woman 1984" , w którym wcieliła się w rolę Asterii, legendarnej Amazonki. Nie wiadomo, czy powtórzy ją w trzeciej części tego superbohaterskiego cyklu.