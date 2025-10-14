Kultowy film po 50 latach od premiery znowu w polskich kinach!

"Lot nad kukułczym gniazdem" znowu w kinach

"Lot nad kukułczym gniazdem" Miloša Formana miał premierę w 1975 roku. 19 listopada minie dokładnie 50 lat od tego dnia. Z tej okazji produkcja, z wybitnymi i nagrodzonymi Oscarami rolami Jacka Nicholsona i Louise Fletcher, wraca do kin.

Film w odrestaurowanej wersji 4K trafi na ekrany polskich kin 22 października, dzięki firmie Past Perfect.

"Rok 1963, Oregon. Do szpitala psychiatrycznego trafia Randle McMurphy (Jack Nicholson): cwaniak, nonkonformista i charyzmatyczny mąciwoda, który udaje chorobę psychiczną, by uniknąć więzienia. Wkrótce okazuje się, że instytucja pod nadzorem lodowatej siostry Ratched (Louise Fletcher) może być jeszcze bardziej opresyjna. Wraz z grupą przestraszonych pacjentów, McMurphy dokonuje w szpitalu cichej rewolucji" - brzmi opis dzieła Formana.

Zdjęcie Louise Fletcher w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem"

Zdjęcie Jack Nicholson i Will Sampson w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem"

"Film, będący adaptacją słynnej powieści Kena Keseya, to gorący krzyk sprzeciwu, porywające studium charakterów oraz genialna historia buntu, który jest nam potrzebny jak powietrze. Zdobywca pięciu Oscarów - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i dla dwojga odtwórców głównych ról film to jedno z arcydzieł amerykańskiego lat 70. - dekady, w której społeczny gniew rozpalał twórczą wyobraźnię najlepszych amerykańskich reżyserów.

Dzięki oszałamiającemu sukcesowi 'Lotu...' Miloš Forman, przybysz z Europy Wschodniej, trafił na hollywoodzki szczyt. Pozostał na nim do końca swojej kariery" - pisze dystrybutor.

"Lot nad kukułczym gniazdem": pokazy przepremierowe

Dzięki dystrybutorowi, firmie Past Perfect, film Miloša Formana po 50 latach trafi ponownie na ekrany polskich kin. "Lot nad kukułczym gniazdem" będzie można oglądać w kinach od 22 października. Ale już w niektórych kinach odbywają się pokazy przedpremierowe. Sprawdźcie, gdzie można obejrzeć tę kultową produkcję.

Pokazy przedpremierowe - lista kin:

Białystok, Kino Forum Białostocki Ośrodek Kultury - 21 października

Bielsko-Biała, Kino Kreska - 17 października

Kalisz, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - 20 października

Katowice, Kino Kosmos - 14 października

Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 20 września

Wałbrzych, Kino Apollo - 15 października

Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - 18 października

Warszawa, Kino Elektronik - 18 października

Warszawa, Kino Iluzjon - 20 października, 19:00

Warszawa, Nove Kino Wisła - 15 października

Zakopane, Kino Miejsce - 14, 15 i 16 października