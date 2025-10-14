Kultowy film po 50 latach od premiery znowu w polskich kinach!
Wybitne dzieło Miloša Formana po 50 latach od światowej premiery w 1975 roku wraca na ekrany kin w nowej odrestaurowanej wersji 4K. Nagrodzony pięcioma Oscarami "Lot nad kukułczym gniazdem" będzie można oglądać od 22 października, ale już odbywają się pokazy przedpremierowe. To pozycja obowiązkowa dla każdego kinomana.
"Lot nad kukułczym gniazdem" Miloša Formana miał premierę w 1975 roku. 19 listopada minie dokładnie 50 lat od tego dnia. Z tej okazji produkcja, z wybitnymi i nagrodzonymi Oscarami rolami Jacka Nicholsona i Louise Fletcher, wraca do kin.
Film w odrestaurowanej wersji 4K trafi na ekrany polskich kin 22 października, dzięki firmie Past Perfect.
"Rok 1963, Oregon. Do szpitala psychiatrycznego trafia Randle McMurphy (Jack Nicholson): cwaniak, nonkonformista i charyzmatyczny mąciwoda, który udaje chorobę psychiczną, by uniknąć więzienia. Wkrótce okazuje się, że instytucja pod nadzorem lodowatej siostry Ratched (Louise Fletcher) może być jeszcze bardziej opresyjna. Wraz z grupą przestraszonych pacjentów, McMurphy dokonuje w szpitalu cichej rewolucji" - brzmi opis dzieła Formana.
"Film, będący adaptacją słynnej powieści Kena Keseya, to gorący krzyk sprzeciwu, porywające studium charakterów oraz genialna historia buntu, który jest nam potrzebny jak powietrze. Zdobywca pięciu Oscarów - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i dla dwojga odtwórców głównych ról film to jedno z arcydzieł amerykańskiego lat 70. - dekady, w której społeczny gniew rozpalał twórczą wyobraźnię najlepszych amerykańskich reżyserów.
Dzięki oszałamiającemu sukcesowi 'Lotu...' Miloš Forman, przybysz z Europy Wschodniej, trafił na hollywoodzki szczyt. Pozostał na nim do końca swojej kariery" - pisze dystrybutor.
Dzięki dystrybutorowi, firmie Past Perfect, film Miloša Formana po 50 latach trafi ponownie na ekrany polskich kin. "Lot nad kukułczym gniazdem" będzie można oglądać w kinach od 22 października. Ale już w niektórych kinach odbywają się pokazy przedpremierowe. Sprawdźcie, gdzie można obejrzeć tę kultową produkcję.
Pokazy przedpremierowe - lista kin:
Białystok, Kino Forum Białostocki Ośrodek Kultury - 21 października
Bielsko-Biała, Kino Kreska - 17 października
Kalisz, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - 20 października
Katowice, Kino Kosmos - 14 października
Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 20 września
Wałbrzych, Kino Apollo - 15 października
Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - 18 października
Warszawa, Kino Elektronik - 18 października
Warszawa, Kino Iluzjon - 20 października, 19:00
Warszawa, Nove Kino Wisła - 15 października
Zakopane, Kino Miejsce - 14, 15 i 16 października