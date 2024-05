Według informacji "Daily Mail", Taylor-Johnson jeszcze nie podpisał kontraktu, ale spodziewa się, że decyzja zapadnie wkrótce. Dziennik informuje, że umowa ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym tygodniu. "Oferta jest na stole, a [producenci] czekają na jego odpowiedź" - zdradza jedno ze źródeł. "Według wytwórni Eon, Aaron podpisze kontrakt w najbliższych dniach, a wtedy wszyscy zaczną przygotowania do wielkiego ogłoszenia".

Sam aktor nie potwierdził jeszcze tych doniesień, ale też im nie zaprzeczył. "To urzekające i cudowne, że ludzie widzą mnie w tej roli. Traktuję to jako wspaniały komplement" - powiedział w wywiadzie dla magazynu "Numero".

