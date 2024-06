Kto zarobił, a kto stracił? Ranking sukcesów i porażek box office 2024

To oni zgarnęli wszystkie miliony!

"W głowie się nie mieści 2"

Sequel filmu o emocjach dorastającej dziewczynki Riley odniósł spodziewany sukces. Tak jak pierwsza część, która wyszła w 2015 roku, "W głowie się nie mieści 2" urzekło widzów już na pierwszych seansach podczas premiery. Animacja Pixara zdecydowanie pobiła konkurencję, zarabiając jak dotąd 800 milionów dolarów. Budżet produkcji wynosił 200 milionów dolarów.

"Diuna: Część druga"

Zdecydowanie najbardziej wyczekiwana premiera 2024 roku. Timothée Chalamet i Zendaya powrócili na kinowe ekrany w drugiej części Diuny reżyserowanej przez Denisa Villeneuve’a. Historia opowiada dalsze losy Mesjasza na Arrakis, pustynnej planecie. Przyciągneli na seanse zawrotną ilość osób, co widać w wynikach finansowych. Do tej pory film o budżecie 190 milionów dolarów zarobił aż 711 milionów, tym samym pobijając swoją poprzednią część o 300 milionów.

"Garfield"

Pomimo fatalnych recenzji tegoroczny "Garfield" był hitem wśród młodszej publiczności. Animowany film przygodowy, w którym Chris Pratt wcielił się w słynnego pomarańczowego kota, zyskał na braku filmów familijnych w kinach i rozpoznawalności marki wszechobecnego komiksu. Dzięki rozsądnemu budżetowi w wysokości 60 milionów dolarów udało mu się wygenerować bardzo dobry zysk. Produkcja zarobiła 230 milionów dolarów.

"Bad Boys: Ride or Die"

Fani Willa Smitha i Martina Lawrence’a pokazali na co ich stać. W kinach obecnie odbywają się pokazy czwartej części serii o kumplach policjantach. Do tej pory film zarobił aż 298 milionów dolarów, a wyniki sprzedażowe pokazują, że możemy spodziewać się znacznie więcej. Budżet produkcji wynosił 100 milionów dolarów.

"Bob Marley: One Love"

Opowieść o życiu i karierze Boba Marleya odbiła się szerokim echem w zyskach finansowych. "One Love" zarobiło 179 milionów dolarów przy budżecie 70 milionów dolarów. Na pewno pomógł fakt, że Paramount wypuścił film w połowie lutego, kiedy w kalendarzu nie było zbyt wiele wydarzeń związanych z konkurencją. Do tej pory opinie o filmie są różne, ale do sali kinowych na pewno przyciągnęły widzów ponadczasowe utwory artysty.

Największe klapy finansowe pierwszej połowy 2024!

"Furiosa: Saga Mad Max"

Nowej części "Mad Max" nie pomogły nawet dynamiczne działania promocyjne. Powrót George'a Millera na pustkowia okazał się być bardzo kosztowny. Budżet filmu wynoszący 168 milionów dolarów dopiero zdołał się zwrócić, a produkcja już za chwilę opuszcza kina. Czy jest to wynik braku Charlize Theron i Toma Hardy’ego, czyli dwóch kluczowych składników sukcesu "Mad Max: Na drodze gniewu"? W główną rolę w najnowszej części wcieliła się Anya Taylor-Joy.

"Argylle. Tajny Szpieg"

Na papierze wyglądało to dobrze. Film otrzymał wsparcie Matthew Vaughna, twórcy "Kingsmana" i "Kick-Assa". W wykonaniu coś poszło strasznie nie tak. Brytyjsko-amerykański film akcji o autorce bestsellerowych powieści szpiegowskich otrzymał kiepskie recenzje i jeszcze gorsze wyniki sprzedażowe. Miażdżący budżet 200 milionów dolarów nawet nie pokrył się w połowie, gdyż film zarobił zaledwie 96 milionów.

"Kaskader"

Połączenie Ryana Goslinga i Emily Blunt, gwiazd dwóch największych filmów ubiegłego roku, w jednej produkcji wydawało się być receptą na sukces. Niestety komedia akcji o kaskaderze pracującym nad filmem swojej byłej dziewczyny była zbyt mocno związana z baseballem, aby przyciągnąć szerszą publiczność. Film o budżecie 140 milionów dolarów zarobił ich raptem 171.

"Madame Web"

Miał być sukces, a jest klapa. Już minęły czasy, kiedy studia mogły wyciągnąć postać z komiksu z zapomnienia w nadziei, że uda im się odnieść łatwe zwycięstwo kinowe. Film "Madame Web", z Dakotą Johnson w roli głównej, zaliczył poważny upadek sprzedażowy. Koszt produkcji wyniósł 80 milionów dolarów, a film zarobił jedynie 100 milionów.

"The Watchers"

Ten film przez wiele tygodni niepokoił widzów zwiastunami w sieci i kinach. Twórcy myśleli, że przyniesie im to sukces, ale mocno się przeliczyli. Ani krytycy, ani widzowie nie przejęli się "The Watchers". Film zarobił 29 milionów dolarów przy budżecie 30 milionów dolarów. Horror to zazwyczaj jeden z niezawodnych gatunków kinowych, ale ten okazał się być porażką finansową. Nawet gwiazdorska obsada z Dakotą Fanning czy Georginą Campbell nie pomogła.

