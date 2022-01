Wciąż nie jest znana odpowiedź na pytanie, kto jest winny wypadku, do którego doszło 21 października ubiegłego roku na planie westernu "Rust" . Tego dnia Alec Baldwin przygotowywał się do zagrania sceny strzelaniny. W pewnym momencie trzymany przez niego pistolet, skierowany w stronę kamery, wystrzelił. Broń miała być bezpieczna i gotowa do użycia na planie filmu, jednak okazało się, że została nabita ostrą amunicją. Wystrzelony nabój zranił dwie osoby, lekko reżysera Joela Souzę, a śmiertelnie operatorkę Halynę Hutchins . Zdjęcia do filmu zostały zawieszone, rozpoczęło się policyjne śledztwo i medialna wojna o to, kto zawinił.

Kto jest winny tragedii na planie filmu "Rust"?

Wśród medialnych spekulacji najczęściej powtarzały się dwa nazwiska: asystenta reżysera Davida Hallsa i stawiającej pierwsze kroki w zawodzie rusznikarki Hannah Gutierrez-Reed. Wynajęci przez 24-latkę prawnicy, Jason Bowles i Robert Gorence, od od samego początku zaprzeczali, jakoby Reed mogła przyczynić się do tego wypadku.



"Bezpieczeństwo to był największy priorytet Hannah na planie. Dlatego nie ma pojęcia, skąd tam się wzięły ostre naboje. (...) Walczyła o szkolenie, o odpowiedni czas na przygotowanie broni do sceny strzelaniny, ale ostatecznie została zablokowana przez produkcję" - napisali pod koniec października w wydanym w jej imieniu oświadczeniu.

"Rust": Hannah Gutierrez-Reed oskarża dostawcę amunicji

Teraz rusznikarka poszła o krok dalej. Serwis Etonline dotarł do dokumentów, z których wynika, że Reed złożyła w sądzie w Nowym Meksyku pozew. Obwinia w nim dostawcę amunicji Setha Kenneya i jego firmę o to, że sprzedawał do rekwizytów filmowych naboje stwarzające ryzyko obrażeń. Zarzuca mu też, że rozprowadzał pudełka z amunicją, które rzekomo zawierały ślepe naboje, ale tak naprawdę ślepa amunicja została w nich wymieszana z ostrą.



W pozwie przytoczona jest także sytuacja, która się wydarzyła pięć dni przed wypadkiem. Hannah Gutierrez Reed twierdzi, że kierownikowi rekwizytów tuż obok jej stopy przypadkowo wystrzelił jeden ze ślepych nabojów. Rusznikarka przekonuje, że ten incydent doprowadził do intensywnej wymiany smsów z Kenneyem na temat bezpieczeństwa dostarczonej przez niego amunicji. Jednak on robił wszystko, by wyciszyć całą historię.

Oficjalne śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa. Na jego wynik i znalezienie winnych śmierci Halyny Hutchins, trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

