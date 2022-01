W piątej części serii "Krzyk" , zapoczątkowanej przez Wesa Cravena w 1996 roku, w filmowym miasteczku Woodsboro ponownie dochodzi do serii krwawych zabójstw. Sprawę próbuje rozwiązać dziewczyna, która przed laty stąd wyjechała (w tej roli Melissa Barrera ). Niechętne pomaga jej w tym Dewey Riley ( David Arquette ). Z czasem do Woodsboro wracają postaci znane z poprzednich części cyklu: Sidney Prescott ( Neve Campbell ) i Gale Weathers ( Courteney Cox ).

Szacuje się, że do końca poniedziałku, w który wypada święto Martina Luthera Kinga, film "Krzyk" zarobi na północnoamerykańskim rynku w sumie 35 milionów dolarów. To dobry wynik jak na czas pandemii. Nakręcony za 25 milionów dolarów film Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta poradził sobie lepiej niż poprzednia część serii. "Krzyk 4" z 2011 roku w weekend otwarcia zarobił zaledwie 18,7 miliona dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk" [trailer] materiały prasowe

"Spider-Man: Bez drogi do domu" tym razem uplasował się na drugim miejscu północnoamerykańskiego box-office'u. W miniony weekend zarobił 20,8 mln dolarów, co w sumie na tamtejszym rynku daje mu zysk 698,7 mln dolarów. To czwarty taki wynik w historii. Lepiej w przeszłości poradziły sobie tam tylko filmy "Avatar" (760,5 mln dolarów), "Avengers: Koniec gry" (858,4 mln dolarów) oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" (936,7 mln dolarów).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office'u uzupełniają filmy "Sing 2" (8,3 mln dolarów zarobione w miniony weekend), "355" (2,3 mln dolarów) oraz "King's Man: Pierwsza misja" (2,3 mln dolarów).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sing 2" [trailer 2] materiały prasowe



