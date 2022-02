"Nie mogę spać, a jak twierdzi jeden lekarz - to jest zagrożenie życia. (...) Ale ja lubię nie spać, bo wtedy mogę sobie czytać i mogę sobie oglądać filmy. Śpię cztery godziny" - wyznała Krystyna Janda w programie "Kulisy sławy".



Aktorka jest na scenie niemal od pół wieku, jest laureatką kilkudziesięciu nagród, m.in. w Cannes za rolę w filmie "Przesłuchanie" . 19 grudnia tego roku skończy 70 lat. Ona jednak nie zwalnia tempa. Jest współzałożycielką i prezeską Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury (od 2004) oraz dyrektor artystyczną powołanych przez fundację Teatru "Polonia" oraz Och-Teatru w Warszawie.

Krystyna Janda: Nie lubię konfliktów

"Jak pani Krystyna wchodzi do teatru, to jest jak predator w ludzkim tempie. Patrzy i słyszę: "Słuchajcie, te kwiaty należy przestawić tam, ta żarówka nie działa". To się dzieje mniej więcej po 30 sekundach obecności w jakimś miejscu. My mówimy, że rakieta odpaliła. To jest moment, żeby uciekać, nie dyskutować, poczekać, pani Krystyna się uspokoi i wróci" - śmieje się Alicja Przerazińska, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury.

Jaką szefową jest Krystyna Janda? "Oni przychodzą mi opowiadać swoje historie życiowe. Ja się przyjaźnię ze wszystkimi aktorami, nie jestem taką prawdziwą szefową. Jestem ich koleżanką, aktorką i tak się złożyło, że prowadzę teatr" - mówi aktorka.

"Przepraszanie sprawia mi tyle samo przyjemności, co opieprzanie. Nie lubię konfliktów, nienawidzę ich. Nie umiem żyć w konflikcie" - dodaje.



Krystyna Janda: Zawsze ta sama postać 1 / 9 Dramat Jarosława Mikołajewskiego opowiada historię poetki, która uświadamia sobie, że gdy umrze, mąż nie będzie miał środków finansowych na jej pogrzeb. Dlatego też próbuje "załatwić" sobie miejsce spoczynku w Alej Zasłużonych. I nie chodzi tu o wielkie ambicje gwiazdy pióra czy żądzę zaszczytów, ale rzecz prozaiczną - brak pieniędzy. Sposób jej prosty - poetka chce, aby koszt pogrzebu spadł na koszt państwa. Janda zaznaczyła w rozmowie z PAP, że "jest to opowieść o małżeństwie, które uświadamia sobie (...) że gdyby umarli to nie mają po prostu pieniędzy na pogrzeb". "Wymyślają sobie, że trzeba załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa, ponieważ ona jest wybitną pisarką i poetką. I tu wyłania się kwestia oceny, czy ktoś zasługuje na Aleję Zasłużonych? Jak wiemy, w Polsce jest to w tej chwili temat gorący" - dodała. Czy sama widzi się w Alei Zasłużonych? "Ja muszę leżeć obok mojego męża. Mam swój rodzinny grób, leżą tam moi rodzice, mąż, i ja tam będę leżała. Na ewangelickim cmentarzu przy ul. Młynarskiej! Żadnej Alei Zasłużonych, mamy grób dla całej rodziny, dziewięć miejsc, a może i więcej" - aktorka zastrzega w ostatniej rozmowie z Tomaszem Domagałą (domagalasiekultury.pl). Źródło: AKPA Autor: Niemiec udostępnij

Maciej Stuhr i Cezary Żak o Krystynie Jandzie

W "Kulisach sławy" o Jandzie opowiadali między innymi Maciej Stuhr i Cezary Żak .

"Potrafi być szorstka i wymagająca. Bywa wesoła i myślę, że jest człowiekiem wielkiego serca, choć nie zawsze to serce okazuje, raczej obudowała się taką formuła matrony tego miejsca, która wszystkim rządzi" - mówi Maciej Stuhr.

"Myślę, że ona już jest teatrem, zawodem i wszystkim. Sama zresztą mówiła o tym niejednokrotnie, że jej się życie zawodowe zlało z życiem prywatnym. Jeszcze teraz, prowadząc te dwie olbrzymie sceny. W tych teatrach granych jest 800 spektakli w roku. Nikt nie gra tyle" - zaznacza Cezary Żak.

