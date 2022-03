Propozycję zagrania w filmie "Krzyk 4" Kristen Stewart dostała w przerwie pomiędzy kolejnymi filmami z serii "Zmierzch". W slasherze Wesa Cravena czekała na nią mała, gościnna rólka w pierwszych scenach filmu. Były to fragmenty fikcyjnych filmów z serii "Cios" inspirowane pierwszym "Krzykiem" i słynną sceną, w której zamordowana zostaje postać grana przez Drew Barrymore .



Kristen Stewart: Nie jestem drugą Drew Barrymore

"Mamy więc postać graną przez Drew, która zostaje zabita na początku filmu, a oni stworzyli całą serię fikcyjnych sekwencji z ludźmi zabijanymi w ten sam sposób, co ona. Początkowo jednak miała to być scena dla jednej osoby i zaproponowano ją mnie. Powiedziałam, że nie będę drugą Drew, że się tego nie tykam. A oni zdecydowali się na dłuższą sekwencję z więcej niż jedną osobą" - ujawniła Stewart w rozmowie ze "Slam Magazine".

Reklama

Kristen Stewart: Naznaczona 1 / 19 Kristen Stewart urodziła się i wychowała w Los Angeles. Jej ojciec, John Stewart, jest managerem i producentem telewizyjnym, który pracuje dla wytwórni Fox. Jej matka, Jules Mann-Stewart, jest scenarzystką pochodzenia australijskiego. Źródło: Getty Images Autor: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic udostępnij

O tym, jak jeszcze wcześniej miała wyglądać scena otwierająca "Krzyk 4" , opowiedział kiedyś w innym wywiadzie scenarzysta Kevin Williamson. "Była to ogromna, 15-minutowa scena walki. Sidney dźgała nożem mordercę, morderca dźgał nożem ją. Dźgnął ją jakieś piętnaście razy, a ona czołgała się po podłodze. A potem ona zabiła mordercę i, niespodziewanie, nie umarła. Umarł tylko morderca" - tłumaczył. Wesowi Cravenowi nie spodobał się jednak ten pomysł i scena nie została zrealizowana.

"Krzyk 4" 1 / 7 Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Podczas wspomnianego wywiadu Kristen Stewart zapytano też, czy teraz zdecydowałaby się na udział w serii "Krzyk". "Może. Przeczytałabym scenariusz. Bardzo kocham Neve Campbell. Była dla mnie bardzo miła, bo jest bardzo miłą osobą. Kocham 'Krzyk'. Ostatnio znów go obejrzałam i nadal jest świetny. Kocham ten film, bo to list miłosny do kina. (...) To nie tylko slasher, ale przede wszystkim idealny film dla wszystkich filmowych maniaków" - powiedziała aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk 4" [trailer]

Zobacz też:



BAFTA 2022: Emma Watson i jej aluzje do kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling

Sandra Bullock odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!



Siergiej Łoźnica: Ukraiński reżyser przewiduje klęskę Rosji