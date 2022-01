Koniec zdjęć do filmu "Aquaman and the Lost Kingdom"

Wiadomości

Druga część komiksowego "Aquamana" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Na premierę tej produkcji trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. "Aquaman and the Lost Kingdom" ("Aquaman i zaginione królestwo") trafi do kin 16 grudnia. Tymczasem reżyser James Wan poinformował na Instagramie, że właśnie padł ostatni klaps na planie tego filmu.

Jason Moma w filmie "Aquaman" /Wiese/face to face / Reporter