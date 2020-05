James Wan i podróże w czasie

James Wan, artysta, któremu popularność przyniosły serie filmowe "Piła" oraz "Obecnosć", to jeden z najbardziej zapracowanych reżyserów i producentów. Lista produkcji, z którymi jest związany, powiększyła się właśnie o film science-fiction zatytułowany "The Hunting Season". Jego fabuła związana będzie z podróżami w czasie.

James Wan to jeden z najbardziej obecnie zapracowanych hollywoodzkich twórców /Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"The Hunting Season" to adaptacja wydanej w 1951 roku powieści autorstwa Franka M. Robinsona. Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", scenariusz na podstawie tej książki napisze Derek Kolstad, który ma na koncie między innymi scenariusze do trzech części popularnej serii filmów "John Wick".



Bohaterem książki Robinsona jest prawnik z przyszłości, który jest zadeklarowanym przeciwnikiem władzy. Zostaje on skazany na wysłanie w przeszłość, gdzie polować na niego będzie grupa łowców. Otrzymuje trzy dni na zaaklimatyzowanie się w nowym świecie i znalezienie sposobu na przetrwanie.

Film wyprodukowany przez Wana przypominać więc będzie niedawny film "Polowanie" oraz klasycznego "Uciekiniera" z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Pomysł polowania na ludzi nie jest nowy, ale dodany do niego smaczek w postaci podróży w czasie powinien zapewnić mu odrobinę świeżości.

Frank M. Robinson znany jest nie tylko jako pisarz. Zasłynął też tym, że pisał przemówienia dla Harveya Milka, pochodzącego z San Franscisco polityka działającego na rzecz mniejszości seksualnych, który w 1978 roku został zamordowany. Robinson jest też współautorem książki "The Glass Inferno", która była jedną z dwóch powieści, jaka zainspirowała twórców słynnego filmu katastroficznego "Płonący wieżowiec".

James Wan pracuje obecnie nad dwoma filmami, których jest reżyserem. To horror "Wcielenie", który znajduje się w fazie postprodukcji oraz kontynuacją komiksowego hitu kasowego, filmem "Aquaman 2".