Netflix: Nowości filmowo-serialowe

"Gabinet osobliwości Guillermo del Toro" - ośmioodcinkowa antologia horroru przygotowywana przez wybitnego reżysera Guillermo Del Toro. W serialu wystąpią m.in.: Andrew Lincoln, Essie Davis, Hannah Galway, F. Murray Abraham, Sebastian Roché, i Ben Barnes.

Opis: Niezwykłe koszmary w ośmiu mrożących krew w żyłach opowieściach. Wizualnie olśniewająca, przerażająca antologia horroru pod patronatem Guillermo del Toro. W projekcie wzięli udział czołowi twórcy filmowi tego gatunku, m.in. autorzy "Babadook, "O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu" czy "Mandy".

Premiera: 25 października (wtorek)

Zdjęcie "Gabinet osobliwości Guillermo del Toro" / David Lee/Netflix © 2022 / materiały prasowe

"Na zachodzie bez zmian" - Film w reżyserii Edwarda Bergera oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem. Na ekranie zobaczymy czołowych niemieckich aktorów: Daniela Brühla, Albrechta Schucha, Sebastiana Hülka, Felixa Kammerera, Aarona Hilmera, Edina Hasanovica i Devida Striesowa

Opis: Poruszająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia ustępuje miejsca desperacji i strachowi, gdy przychodzi im walczyć o życie w okopach.

Premiera: 28 października (piątek)

Wideo youtube

HBO Max: Nowości filmowo-serialowe

"Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu" - film dokumentalny, opowiadający o krwawej masakrze sprzed 4 lat.

Opis: 27 października 2018 roku zwolennik białej supremacji wszedł do synagogi w Pittsburghu i zabił jedenastu wiernych. Szokujący dokument HBO pokazuje kryzys społeczny związany z nienawiścią, który zagraża zbiorowemu bezpieczeństwu.

Premiera: 27 października (czwartek)

"Garcia" - hiszpański serial przygodowo-szpiegowski, którego fabuła oparta jest na uznanej powieści graficznej o tym sam tytule. W serialu występują: Veki Velilla jako Antonia, Francisco Ortiz jako García, Emilio Gutiérrez Caba jako Jaime Ortiz, Francisco Reyes jako Winters oraz Lola Herrera jako Feli. Za reżyserię odpowiada Eugenio Mira.

Opis: Serial opowiada o początkującej reporterce Antonii, która po przypadkowym rozmrożeniu tajnego agenta działającego w latach 60., szybko wplątuje się w skomplikowany spisek polityczny. Kiedy tytułowy Garcia, były pionek w reżimie faszystowskiego dyktatora Francisco Franco, nagle budzi się we współczesnym świecie, zmuszony jest dopasować się do otaczającej go rzeczywistości, polegając jedynie na pomocy Antonii. Agent odkrywa też spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową i staje przez to przed dylematem komu winny jest lojalność.

Premiera: 28 października (piątek)

Wideo youtube

