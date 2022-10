Dwayne Johnson gra główną rolę w superprodukcji "Black Adam" . To pierwszy w historii film fabularny, który opowiada historię tytułowego bohatera, znanego z komiksów wydawnictwa DC. Obraz wyreżyserował Jaume Collet-Serra ( "Wyprawa do dżungli" ). Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów - i prawie równoczesnym uwięzieniu - Black Adam zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość.

Reklama

Produkcja jeszcze przed premierą budziła spore kontrowersje. Jednym z powodów była autocenzura. Pierwotnie film miał otrzymać bowiem kategorię wiekową R, co oznaczało, że widzowie poniżej 17. roku życia mogliby go obejrzeć jedynie w towarzystwie opiekunów. Twórcy postanowili więc wprowadzić zmiany, dzięki którym "Black Adam" otrzyma niższą kategorię wiekową PG-13. Żeby osiągnąć ten cel... aż cztery razy przemontowywali gotowy film.



Wideo "Black Adam" [trailer]

"Silent Twins" jest anglojęzycznym, fabularnym debiutem Agnieszki Smoczyńskiej . Tytuł miał swoją premierę w tym roku sekcji Un Certain Regard na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a teraz na międzynarodowym rynku dystrybuuje go Focus Features. Obraz triumfował podczas zakończonego we wrześniu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobywając Złote Lwy w Konkursie Głównym.



Scenariusz, którego autorką jest Andrea Seigel, powstał na podstawie książki Marjorie Wallace o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons (w tych rolach Letitia Wright i Tamara Lawrance ), które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Urodzone w 1963 roku siostry od początku łączyła wyjątkowo silna więź. Były niemalże nierozłączne. Kiedy wraz z rodziną przeniosły się do Walii, jako jedyne czarnoskóre dzieci w otoczeniu zaczęły odczuwać dyskryminację ze strony rówieśników. To odrzucenie sprawiło, że stopniowo odizolowywały się od innych dzieci i zaczęły porozumiewać się wyłącznie ze sobą własnym, wymyślonym językiem. Po pewnym czasie ich relacja zaczęła być niebezpieczna dla otoczenia, a przede wszystkim dla nich samych.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Silent Twins" [trailer] materiały prasowe

Historia w nowym filmie Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna" , oparta na motywach podróży Telemacha w poszukiwaniu ojca, podobnie jak i u Homera pełna jest spotkań z postaciami mitycznymi. Połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Adam mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama bronił Albionu jako pilot podczas drugiej wojny światowej i słuch o nim zaginął. Do Adama przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy go nie widział, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku i wznieci tuman pyłu, z którego wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały. Tymczasem oglądając w kinie "Pogardę" Jeana-Luca Godarda przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot i jej świata gwiazd filmu i muzyki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Brigitte Bardot cudowna" [trailer] TVP

Komedia "Bejbis" Andrzeja Saramonowicza to pełna humoru i mądrej refleksji historia Ady ( Marta Żmuda Trzebiatowska ) i Mikołaja ( Grzegorz Małecki ), którzy są udanym małżeństwem, choć 17 lat codziennych problemów odebrało im nieco radość z łączącej ich miłości. Nie na tyle jednak, by pewnej nocy - w trakcie pełnej tańców, alkoholu i zmysłowości imprezy u przyjaciela - nie pójść "na całość" jak para nieodpowiedzialnych nastolatków. Chwila zapomnienia zaowocuje dziewięć miesięcy później kolejnym dzieckiem, co spowoduje w małżeństwie Ady i Mikołaja naprawdę potężny kryzys. Narodziny synka okażą się zresztą początkiem serii wielu wydarzeń, które niczym wybuchające co chwilę bomby wstrząsną Adą i Mikołajem.



Ich 15-letnia córka Mela ( Barbara Papis ) - niepogodzona z narodzinami brata - zacznie im przysparzać potężnych problemów. Jakby tego było mało, źródłem kolejnych konfliktów okażą się też rodzice głównych bohaterów: nadmiernie konserwatywny Dziadek Janek ( Bronisław Wrocławski ) oraz nadmiernie liberalna Niebabcia ( Ewa Telega ). Zbliżające się święta Bożego Narodzenia zapowiadają się zatem na potężną katastrofę, którą może uratować tylko cud. I cud się pojawia wraz ze Świętym Mikołajem (Krzysztof Gosztyła), najbardziej oryginalnym Santa Clausem w historii polskiej kinematografii. Kto wie, może to znamię naszych czasów, że magię - również magię Bożego Narodzenia - może nam zapewnić wyłącznie czarodziej z ułańską fantazją.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bejbis" [trailer] materiały prasowe

Mika ( Karolina Kominek ) - główna bohaterka dramatu "Anatomia" Oli Jankowskiej - przyjeżdża do Polski, żeby odwiedzić w szpitalu swojego ojca, którego nie widziała wiele lat, a który cierpi teraz na uraz mózgu i zanik pamięci. Kiedy dochodzi do ich spotkania, okazuje się, że ojciec przekonany jest, że kobieta wciąż jest nastolatką i nadal razem mieszkają. Mika decyduje się zostać w Polsce dłużej - tym samym stając się towarzyszką ojca w podróży przez labirynt jego gasnącego umysłu. Wkrótce wyrusza też w podróż w czasie przez swoje własne życie. Teraźniejszość stopniowo zaczyna mieszać się z daleką przeszłością, a miejsca ujawniają swoje historie i wspomnienia. W międzyczasie stan ojca pogarsza się. Granica między życiem a śmiercią zaczyna się zacierać.



Wideo "Anatomia" [oficjalny zwiastun]

Tytułowy bohater komedii familijnej "Vinski i pył niewidzialności" to nieśmiały 10-latek wychowywany przez nieco nadopiekuńczą mamę. Kiedy spotyka tajemniczego aptekarza, który ofiarowuje mu pył niewidzialności, jego życie diametralnie się zmienia. Otrzymuje bowiem magiczny proszek, który pozwala mu stać się niewidzialnym i przechodzić przez ściany. Na początku Vinski wykorzystuje swoje nowe moce do żartów, ale z czasem uczy się, że bycie bohaterem wymaga mądrości oraz umiejętności pozostania w cieniu. Na nieszczęście Vinskiego banda oszustów wkrótce zainteresuje się tajemnicą niewidzialności.



Wideo "Vinski i pył niewidzialności": Zwiastun

W piątek do kin wchodzi również animacja "Kopciuszek i kamień życia" . Główna bohaterka wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować zamienionego w gryzonia księcia Alexa. Niestety żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Przyjaciele udają się na pełną przygód, cudów i niebezpieczeństw wyprawę do dalekich krain. Spotkają na swojej drodze zaczarowaną chmurę, chodzące drzewa, gadatliwego dżina, utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie niebezpiecznego niedźwiedzia a także mieszkającą w wielkim pałacu Królową Lasu.



Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią nadzieją Kamień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bowiem mieszkająca na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą pragnie zostać najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przyjaźń Kopciuszka i jej przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wytrwać do samego końca tej niesamowitej przygody? Jeżeli jest to uczucie szczere i prawdziwe to niestraszne mu nawet największe czary tego świata!