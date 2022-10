"Rust": Zdjęcia zostaną wznowione w już styczniu, ale w innym miejscu

Western „Rust” znalazł się w ubiegłym roku na ustach wszystkich z powodu nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło na planie. W wyniku postrzału zginęła wtedy operatorka filmu, Halyna Hutchins. Zdjęcia do produkcji natychmiast zawieszono, mówiło się nawet o tym, że nigdy nie zostaną ukończone. Niedawno pojawiła się informacja, że prace zostaną jednak wznowione. Teraz portal „Variety” donosi, że ekipa "Rust" wróci do pracy już w styczniu. Zdjęcia nie będą już jednak kręcone w Nowym Meksyku, ale w innej lokalizacji.

Zdjęcie Alec Baldwin podczas feralnej próby na planie "Rust" / materiały prasowe