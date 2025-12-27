Koniec "Avatara"? James Cameron ma plan awaryjny!
Nowa część serii 'Avatar' odniosła sukces kasowy już w premierowy weekend, pokazując, że świat Pandory wciąż fascynuje widzów. Pojawiają się jednak wątpliwości co do przyszłości filmowej sagi, gdyż James Cameron, mimo długofalowych planów na kolejne części, przyznaje, że nie wszystko zależy od niego.
W piątek 19 grudnia do kin na całym świecie wszedł film "Avatar: Ogień i popiół" Jamesa Camerona. W czasie pierwszego weekendu i pokazów przedpremierowych produkcja zarobiła ponad 345 milionów dolarów na całym świecie.
W najnowszej produkcji możemy zobaczyć nie tylko powracających bohaterów, ale też całkowicie nową grupę mieszkańców Pandory znanych jako "Ash People". Sam Cameron obiecywał, że widzowie zobaczą więcej flory i fauny planety, a całość miała być niesamowitą ucztą dla oczu.
Jednak przyszłość franczyzy jest niepewna. Mimo że "Avatar 4" i "Avatar 5" zostały już zapowiedziane kolejno na 2029 i 2031, jakiś czas temu w wywiadzie James Cameron ostudził zapał fanów.
"Pytanie jednak brzmi: jak wiele zarobimy i czy będzie to wystarczająca motywacja do rozbudowywania uniwersum. A może warto wstrzymać się z pracą i zastanowić nad tym, jak obniżyć koszty."
Co jednak w przypadku niepowodzenia? Kultowy reżyser ma już plan i to całkiem sprytny!
Od wielu lat było wiadome, że seria "Avatar" będzie liczyła pięć części. Jednak z upływem lat, James Cameron zaczął trochę tracić pewność siebie i przyznał, że ma plan awaryjny, który zakłada konferencję prasową, która domknie wszystkie wątki.
"Nie wiem, czy ta saga wyjdzie poza ten punkt. Mam nadzieję, że tak" - powiedział w wywiadzie dla "Entertainment Weekly“. "Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie uda nam się nakręcić 4 i 5, zwołam konferencję prasową i powiem wam, co mieliśmy zrobić. Jak wam się to podoba?" - objaśnił.