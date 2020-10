Kolejne małżeństwo rozpadło się przez romans na planie

Netfliksowej premierze filmu "Rebeka", który jest remake'iem klasycznego dzieła Hitchcocka, towarzyszy aura skandalu. Według ustaleń dziennika "Daily Mail", para aktorów grająca główne role w tym obrazie, Lily James i Armie Hammer, mogła mieć ze sobą romans.

Elizabeth Chambers i Armie Hammer na rozdaniu Oscarów 2018 /Kevork Djansezian /Getty Images

Zbyt bliska zażyłość aktorów doprowadziła do rozpadu małżeństwa Hammera i Elizabeth Chambers.

Kryzys w małżeństwie Armiego Hammera miał wybuchnąć po tym, jak Elizabeth Chambers znalazła w jego telefonie intymne wiadomości od niejakiej Adeline. Tak samo podpisywano Lily James w rozpisce z harmonogramem pracy na planie "Rebeki" - donosi brytyjski dziennik "Daily Mail".

Poza tym, jak mówi informator gazety, Lily flirtowała z Armiem na planie - chętnie go dotykała i wysyłała mu powłóczyste spojrzenia, ku uciesze aktora.

Elizabeth Chambers po przeczytaniu wiadomości od tajemniczej kobiety była wstrząśnięta. Ale chciała ratować swoje trwające 10 lat małżeństwo. Tym bardziej że mają dwoje dzieci.

Para chodziła na terapię i planowała też odnowić przysięgę małżeńską. Podobno gwoździem do trumny ich związku było to, że Chambers otrzymała od Hammera erotyczną wiadomość, jej zdaniem nie była wcale do niej skierowana. Para ogłosiła rozstanie 10 lipca 2020 roku.

Lily James grozi tymczasem etykieta kobiety, która wikła się w romanse z żonatymi mężczyznami. W połowie października paparazzo przyłapał ją w Rzymie na randce z angielskim aktorem, Dominikiem Westem, z którym poznała się na planie serialu BBC "The Pursuit Of Love". 51-letni West jest mężem producentki filmowej Catherine Fitzgerald.