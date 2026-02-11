"Mgła" opowiada o mieszkańcach małego miasteczka w stanie Maine. Okolice otacza gęsta mgła, w której kryją się żądne krwi potwory. Nieliczni ocaleni ukrywają się w supermarkecie. Tam okazuje się, że zagrożenie wyzwala w niektórych ludziach najgorsze instynkty.

Kolejna adaptacja Stephena Kinga od Mike'a Flanagana

Flanagan nie tylko wyreżyseruje adaptację noweli Kinga z 1980 roku. Napisze także jej scenariusz i będzie pełnił funkcję producenta.

Reżyser zrealizował wcześniej filmy "Gra Geralda", "Doktor sen" i "Życie Chucka" na podstawie twórczości mistrza horroru. Jest także zaangażowany w serialową adaptację "Carrie", głośnego debiutu Kinga. Mówi się także, że planuje adaptację jego "Mrocznej wieży".

To nie jest pierwsza adaptacja "Mgły"

"Mgła" została wcześniej przeniesiona na duże ekrany przez Franka Darabonta w 2007 roku. Zakończenie filmu zostało w niej znacznie udramatyzowane względem książki.