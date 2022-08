Serwis streamingowy Viaplay coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku. Pierwszą z zapowiedzianych produkcji fabularnych są "Morderczynie" inspirowane bestsellerem autorstwa Katarzyny Bondy, platforma jest także koproducentem filmu "Kos" , a już wkrótce polscy widzowie będą mogli obejrzeć drugi sezon "Fortu Boyard Polska", programu z gatunku non-scripted, w którym uczestniczą gwiazdy świata rozrywki i sportu.

"Klątwa": O czym opowie film Viaplay?

"Klątwa" jest komedią opowiadającą o losach Moni i Nastki - sióstr, których droga przez życie usiana jest wieloma przeszkodami. Główne bohaterki mają niesamowitego pecha - gdy tylko wydaje się, że wszystko ułoży się po ich myśli, zdarza się coś, co całkowicie rujnuje ich plany. Zmęczone kolejnymi przeciwnościami udają się w jedyne miejsce, które obie uznają za bezpieczne - do domu rodzinnego. Podczas wieczornej degustacji babcinych nalewek dziewczyny poznają sekret - to nie pech je prześladuje, ale klątwa nałożona na ich rodzinę kilkaset lat wcześniej przez samego papieża.

"Komedii opowiadających o perypetiach rodzinnych powstało już bardzo wiele. Tę wyróżnia jednak tajemnicza historia rodzinna, która motywuje wszystkie zachowania naszych bohaterek. To w jej cieniu rodzi się świetny humor sytuacyjny jak i dialogowy. To ona pcha nasze bohaterki do karkołomnych czynów i wpływa na przemianę ich postaci. Myślę, że ten świetny pomysł czyni z tego filmu atrakcyjną pozycję dla wszystkich miłośników komedii." - mówi reżyser Tomasz Konecki .

Zdjęcie Agnieszka Więdłocha, Tomasz Konecki i Vanessa Aleksander na planie filmu "Klątwa" / Karolina Grabowska / Viaplay / materiały prasowe

"Każdy z nas boryka się z mniejszym lub większym pechem, czasami wszystko zależy od narracji. Chcemy, żeby naszym bohaterkom skończył się "pech" - są fajne, potrafią kochać, są dobrymi ludźmi, ale zafiksowały się na tym jak im źle i że są prześladowane. Film odpowiada na pytanie czy pech istnieje? Jeśli istnieje, to czy da się go kontrolować? Oraz czy pech może być usprawiedliwieniem naszych marnych decyzji?" - dodaje autorka scenariusza Julita Olszewska.

Agnieszka Więdłocha i Vanessa Aleksander gwiazdami filmu "Klątwa"

W rolach głównych występują aktorki młodego pokolenia - Agnieszka Więdłocha ("Planeta Singli", "Czas Honoru") oraz Vanessa Aleksander ("Sala samobójców. Hejter", "Rojst"). W pozostałych rolach widzowie zobaczą: Danutę Stenkę ("Nigdy w życiu", "Sala samobójców. Hejter", "Katyń"), Annę Nehrebecką ("Kruk", "Król", "Chce się żyć"), Iwonę Bielską ("Wesele", "Kler", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), a także Rafała Rutkowskiego ("Lejdis", "Planeta Singli", "Listy do M 2"), Piotra Trojana ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Rojst") oraz Philippe Tłokińskiego ("Kurier").

"'Klątwa' jest pierwszą polską komedią Viaplay Originals. Wspaniale, że udało się nam pozyskać fantastyczna obsadę i doświadczonych twórców" - podkreśla Małgorzata Jurczak, producent wykonawczy ze strony Viaplay.

Producentem filmu jest Wonder Films - dom produkcyjny stworzony przez trójkę dobrze znanych w branży producentów Klaudiusza Frydrycha ("Psy 3. W imię zasad.", "Jack Strong"), Krzysztofa Raka ("Bogowie", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej) oraz Ingę Kruk ("Twarz", "W imię..."). Wonder Films odpowiada za takie produkcje kinowe jak: "Psy 3. W imię zasad.", Każdy wie lepiej", "Zołza" oraz "Powrót" - serial premium wyprodukowany na zlecenie Canal+. Producentką wykonawczą ze strony Viaplay Group jest Małgorzata Jurczak.

