Klamka zapadła! Kontynuacja hitu Disneya jednak nie powstanie

"Wyprawa do dżungli": o czym opowiada film?

"Wyprawa do dżungli" to film zainspirowany słynną atrakcją disneyowskiego parku rozrywki? Oto "Wyprawa do dżungli"! Nowa produkcja Disneya to pełna przygód opowieść o wyprawie do amazońskiej dżungli. Wartka akcja z pewnością porwie wszystkich wielbicieli dobrej zabawy.

W "Wyprawie do dżungli" występują Dwayne Johnson w roli charyzmatycznego kapitana rzecznego statku i Emily Blunt jako naukowczyni całkowicie pochłonięta pracą badawczą. Niedługo po premierze filmu Disney zapowiedział powstanie drugiej części. Teraz, po kilku latach, Johnson i Blunt powiedzieli, co stało się z produkcją.

"Wyprawa do dżungli": kontynuacja nie powstanie

W rozmowie z Entertainment Weekly aktorzy wyjawili, że sequel prawdopodobnie nie powstanie.

"Nie sądzę" - powiedział Johnson, kiedy zapytano go o to, czy powstanie kontynuacja. Zwrócił również uwagę, że powodem decyzji mogła być pandemia. Przez czas, który minął od premiery, studio spojrzało na zmieniającą się branżę i stwierdziło, że sequel nie jest potrzebny, sugerował aktor.

