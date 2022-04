"Filmy otwarcia i zamknięcia powinny być i zawsze są wyjątkowe, bo przecież organizatorzy z jakiegoś powodu wybierają właśnie te tytuły. Najlepiej, żeby były nowe, nieograne i łączące walory artystyczne z ważnym przesłaniem oraz potencjałem komercyjnym" - mówi Jolanta Dygoś, dyrektorka Przeglądu Filmowego Kino na Granicy.

"Pożar byłby lepszy" na otwarcie

Festiwal rozpocznie - zaplanowana przed dystrybucyjną premierą - projekcja czeskiej produkcji "Pożar byłby lepszy", która odbędzie się w obecności reżysera Adama Kolomana Rybanský'ego i innych jego twórców.



"Tym razem Kino na Granicy otworzymy filmem, który miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie, 'Pożar byłby lepszy'. Akcja toczy się w małej miejscowości w Czechach, gdzie dochodzi do nietypowego wypadku, uznanego zaraz za akt terrorystyczny. Ludzie ze strachu zamykają się w domach, a członkowie ochotniczej straży pożarnej stają nagle przed nowymi wyzwaniami" - opowiada Dygoś.



Kadr z filmu "Pożar błby lepszy"

"W filmie jest wszystko, co znamy i kochamy w czeskich filmach: przeciętne albo brzydkie miasteczko, przeciętni lub brzydcy bohaterowie, typowa lokalna knajpa, piwo, strażacy jak z Formana. Tyle, że film nie jest śmieszny. Pokazuje lęki oraz to, do czego może prowadzić samotność i potrzeba akceptacji" - podkreśla dyrektorka Przeglądu.

"Brigitte Bardot cudowna": Film zamknięcia

Filmem zamknięcia będzie "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego , który także odwiedzi w tym roku Cieszyn. W legendę francuskiego kina wciela się w tej produkcji polska aktorka Joanna Opozda .

"Ten wybitny artysta-wizjoner kina przenosi nas do czasów PRL-u i do garderoby tytułowej Brigitte. Zaczyna się jak obyczajowy film z czasów komuny - reżyser ma wielkie poczucie humoru - a potem otwiera się wiele drzwi, za którymi spotkamy nie tylko wspomnianą już gwiazdę kina, ale także Beatlesów czy Rabindranatha Tagore’a i wielu innych. Jest to wizualna uczta, jak to u Majewskiego" - rekomenduje Jolanta Dygoś.

"Chciałabym też zwrócić uwagę na trzy inne filmy. Pierwszym z nich jest poruszający słowacki film w koprodukcji z Ukrainą '107 matek' [dosłowne tłumaczenie tytułu to "Cenzorka" - red.], rozgrywający się w więzieniu dla kobiet w ukraińskiej Odessie. Ten wstrząsający obraz jest połączeniem dokumentu z dramatem społecznym. Drugi to 'Moje słońce Mad' Michaeli Pavlátovej. Ten animowany film pokazuje historię Czeszki Heleny, która opuszcza Pragę, by zamieszkać w Kabulu ze swoim ukochanym, Afgańczykiem Nazirem. Pod imieniem Herra stara się znaleźć miejsce w nowej rzeczywistości.

Z kolei na pewno rozbawi wszystkich 'Nagły wypadek' Jiříego Havelki. Opowiada o pasażerach jadących lokalnym pociągiem. Wskutek awarii maszynista wysiada, a niezabezpieczony pociąg rusza i zmierza w przeciwnym kierunku... Będzie się działo" - dodaje.

24. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2022 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Szczegóły programu na oficjalnej stronie Kina na Granicy.



