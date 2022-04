Polskie filmy i polscy twórcy na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Jednym z najważniejszych cykli festiwalu jest Panorama polskiego dokumentu. W programie m.in. portret wybitnej polskiej biolożki i ekolożki Simony Kossak. Ruszymy jej śladami od Krakowa po azyl w Puszczy Białowieskiej (“Simona"), poznamy losy wybitnych artystów outsiderów - performera i rzeźbiarza Romana Stańczaka (“Lot") oraz legendarnych polskich muzyków jazzowych (Michał Urbaniak i Zbigniew Namysłowski) oczami reżysera Janusza Majewskiego (“Jazz Outsider"), odwiedzimy najstarszy “Lombard" w Europie prowadzony przez parę ekscentrycznych biznesmenów w Bytomiu, zajrzymy również do największej w Polsce, założonej w 1889 roku fabryki fortepianów (“Dusza zaklęta w fortepianie" z muzyką Jana A.P. Kaczmarka ).

Wideo Simona reż./dir. Natalia Koryncka-Gruz - Trailer

Polskie filmy w konkursach międzynarodowych

W międzynarodowym konkursie krótkometrażowym weźmie udział Marta Pajek, która powraca na festiwal z długo oczekiwaną ostatnią (a chronologicznie pierwszą) częścią wielokrotnie nagradzanego tryptyku “Figury niemożliwe i inne historie". Animację wyróżnia pojawienie się dialogu, a głosu głównej bohaterce udzieliła wybitna aktorka teatralna Anna Polony. Jeden z ulubionych pisarzy Polaków - Etgar Keret tym razem pojawi się w Krakowie także w roli reżysera. W filmie “A Brief History of Us" w swoim charakterystycznym stylu w krótkiej formie mierzy się z tematem długoletniej relacji i jej następstw. Trzecią animacją w konkursie jest “Twierdza" Sławka Zalewskiego na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka z Jerzym Stuhrem w roli narratora.

W kategorii fabularnej Polskę reprezentować będą dwa filmy: “Victoria" (reż. Karolina Porcari) z Katarzyną Figurą w roli 50-letniej Amelii, której życie ulega przemianie, kiedy doznaje pierwszego orgazmu przy użyciu wibratora oraz “Obecność obowiązkowa" (reż. Adam Ziajski), czyli zaskakujący debiut o bohaterze zamkniętym w klaustrofobicznym pokoju, gdzie kolejne tygodnie upływają mu na wyszukiwaniu coraz to bardziej absurdalnych czynności przeplatanych postapokaliptycznymi wizjami o końcu świata.

Wideo Obecność obowiązkowa reż./dir. Adam Ziajski - Trailer

Jedynym krótkim polskim dokumentem wśród filmów z całego świata jest “Moody" (reż. Karolina Karwan i Tomasz Ratter) - opowieść o burzliwej relacji matki i syna, którzy utknęli w tropikalnym "raju" i są zdani tylko na siebie. To także mistyczna podróż, w której muzyka i taniec stają się sposobem komunikacji.

O Złoty Hejnał w konkursie dokumentów muzycznych DocFilmMusic rywalizować będą dwie polskie produkcje: przepięknie filmowane “30 lat wymówek" Armanda Urbaniaka i pełen świetnych archiwaliów dokument Roberta Kaczmarka “Zbigniew Seifert. Przerwana podróż". Oba filmy, zupełnie odmienne w formie, przedstawiają niezwykłe muzyczne osobowości - wirtuozów jazzu i bluesa. Poza pasją do muzyki bohaterów łączy swoisty wyścig z czasem o jak najpełniejszą realizację muzycznych marzeń w obliczu zagrażającej życiu chorobie nowotworowej. Dla audiofilów będzie to fascynująca podróż do świata twórczości swoich idoli. Inni odkryją nieznane fakty z historii polskiej muzyki sprzed dekad.

W prestiżowym zestawieniu 14 najlepszych dokumentów zakwalifikowanych do międzynarodowego konkursu dokumentalnego znalazł się tylko jeden polski film: “Boylesque" Bogny Kowalczyk o najstarszej polskiej drag queen - zjawiskowej i bezkompromisowej Lulli la Polaca. Za tą sceniczną personą kryje się Andrzej - mężczyzna, który od zawsze, na przekór panującym w kraju klimatom, walczy o prawo do indywidualnej ekspresji.

Konkurs polski Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Filmy dokumentalne

Twórcy dokumentów zabiorą nas w prawdziwą i metaforyczną podróż. W słodko-gorzkim filmie “Bóg i wojownicy lunaparków" syn - zagorzały katolik i ojciec - zagorzały ateista wyruszają w ostatnią wspólną podróż po miejscach świętych. W trasę rusza również tytułowy bohater filmu “Zasada" - legenda polskiego motosportu w wieku dziewięćdziesięciu jeden lat bierze udział w Rajdzie Safari w Kenii. Dla osamotnionej w Londynie bohaterki “Mojej Ozerny" podróż do małej ukraińskiej wioski i spotkanie z krewną stają się elementem terapii.

Poszukują siebie i swojego miejsca w świecie bohaterowie filmów: “Głos" - 14 mężczyzn na dwa lata wstępuje do nowicjatu Zakonu Jezuitów i przez ten czas muszą zadecydować, czy życie zakonne jest dla nich; “Kiedy będę..." - transpłciowy Adam jest na początku drogi, która ma przybliżyć go do stania się tym, kim zawsze się czuł; “Tożsamość" - troje skrajnie różnych bohaterów na odległych od siebie biegunach politycznych próbuje zdefiniować swoją tożsamość na tle współczesnej Polski; “Opowiedz mi o mnie" - porzucona po urodzeniu Magda próbuje nawiązać relację z biologicznymi rodzicami; “Koniki na biegunach" - niepełnosprawna umysłowo Ewa ucieka od trudnej rzeczywistości, tworząc lalki i zabawki; “7 słów o przemijaniu" - to rozważania na temat zmieniającego się wraz z wiekiem podejścia człowieka do śmierci.

Wideo Głos reż./dir. Dominika Montean - Pańkow

W filmie “Deptak" poznajemy stołeczne Krakowskie Przedmieście z perspektywy przechodniów i osób, które zarabiają na życie w zwierzęcych kostiumach. Kamera przygląda się wnikliwie temu narodowemu wybiegowi. “Dom wielopokoleniowy" to obserwacja grupy mieszkańców powstałej w wyniku pierwszego w Polsce, wyjątkowego procesu rewitalizacji społecznej pewnej kamienicy w Łodzi. “Ukos światła" dokumentuje determinację charyzmatycznego sportowca, który skupia wokół siebie grupę młodych ludzi, z mozołem przywracających pamięć po żydowskich mieszkańcach Podhala.

W filmach “Sfora" i “Tego się nie robi kotu" głębokie i wzruszające historie o ludziach poznamy dzięki zwierzętom.

Filmy fabularne

W konkursie krótkich fabuł zobaczymy w tym roku m.in. twórców nagradzanych do tej pory na festiwalu za dokumenty: Tomasz Wolski, wielokrotny laureat KFF zaprezentuje film “Płot" o dwóch mężczyznach, którzy prowadzą hotel i stajnie dla koni, a jednocześnie ukrywają przed społecznością łączącą ich relację. Laureatka Srebrnego Smoka za dokument “Więzi" (2016) Zofia Kowalewska w filmie “Kot" opowiada o nietypowym trójkącie rodzinnym: córce, ojcu i... kocie. W roli głównej utalentowana Julia Kuzka (znana widzom KFF z filmów “Alicja i żabka" czy “Ostatnie dni lata", za które otrzymała wyróżnienie za kreację aktorską).

Jakub Radej wyróżniony za dokument “Proch" (2017) tym razem sięga po temat mediów społecznościowych i przemocy. W filmie “Followers. Odpalaj lajwa" licealiści oczekują na przyjazd Olgi Tokarczuk, ale nie spodziewają się, że ten dzień przejdzie do historii szkoły z zupełnie innego powodu. Michał Toczek (na 59.KFF nagroda SFP za montaż za dokument “Strawberry Boys) w “Martwym małżeństwie" opowiada o pewnej parze, która poznaje się na planie filmowym, gdzie udaje... zwłoki. Michał Edelman, którego dokument “Ostatni rycerze prawej strony" był prezentowany w ramach 60.KFF w fabule “Performance" bada granice sztuki i rzeczywistości.

Wideo Martwe Małżeństwo reż./dir. Michał Toczek - Trailer

W komedii “W kręgu" (reż. Jan Naszewski) warsztat dla kobiet mający pomóc im osiągnąć stan relaksu, niespodziewanie staje się trudnym ćwiczeniem cierpliwości. W szaloną wyprawę na nietypową ceremonię zatytułowaną “Odgrzeb" (reż. Artur Wyrzykowski) zabierze nas nie do końca martwy ojciec (Jacek Poniedziałek) i jego córka-porażka (Agnieszka Matan). W filmie “Tylko do świtu" (reż. Eliza Godlewska i Alan Ruczyński) pięćdziesięcioletnia Roma (Ewa Konstancja Bułhak) znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia - odeszła od męża i nie ma dachu nad głową.

Filmy animowane

Julia Orlik, wielokrotnie nagradzana w kraju i na świecie za film “Jestem tutaj" (60.KFF) mierzy się z tematem kryzysu twórczego w zabawnej i wzruszającej animacji autobiograficznej “To nie będzie film festiwalowy". W programie także nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Clermont-Ferrand animowany dokument “Było sobie morze" (reż. Joanna Kożuch) o znikaniu Morza Aralskiego. Animowano-dokumentalną formę ma również film “Music of Sonny", w którym twórczynie (Anna Sałacińska i Klementyna Margolis) słuchają opowieści pracowników fabryki płyt CD.

Ponadto w programie film o człowieku, który patrzy wyłącznie w przeszłość duetu Kijek/Adamek (“Slow Light"), hip-hopowa opowieść o szalonych 30 latach z życia Marcina Kota w reżyserii Zofii Strzeleckiej (“Kot"), surrealistyczna opowieść o jamniku zamkniętym w weselnym torcie (“Deserowy Jamnik" Betiny Bożek), “Kwitnący mózg" (reż. Edyta Adamczak) podejmujący temat stwardnienia rozsianego.

Wideo Kwitnący mózg reż./dir. Edyta Adamczak

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara - nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (fabuła, animacja, dokument) i pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach. Festiwal kwalifikuje także do nagród BAFTA w kategoriach krótkiego dokumentu i fabuły.

Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 29 maja do 5 czerwca w krakowskich kinach oraz od 3 do 12 czerwca 2022 online na terenie całej Polski.