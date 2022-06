Cher: Wielka przyjaźń po latach

Jedną z wielkich gwiazd, z którą umawiał się Val Kilmer była Cher . Spotykali się od początku lat 80. po tym, jak zostali przedstawieni sobie na jej przyjęciu urodzinowym.

Byli w związku od 1982 do 1984 roku. Cher była od niego o 14 lat starsza i do tej pory ma miłe wspomnienia z tych dwóch lat spędzonych razem. Ostatecznie para rozeszła się, ponieważ byli "dwiema bardzo indywidualnymi osobowościami".

Zdjęcie Val Kilmer i Cher, 1984 / Barry King/WireImage / Getty Images

Oboje byliśmy indywidualistami i żadne z nas nie zamierzało z tego zrezygnować powiedziała Cher

To właśnie dążenie do niezależności stanęło im na drodze do szczęścia. Niegdyś przeżywali szaleńczą miłość, dziś żywią do siebie wzajemny szacunek.

Zdjęcie Val Kilmer i Cher, 1982 / Walter McBride/Corbis via Getty Images / Getty Images

Para przez lata pozostała najbliższymi przyjaciółmi. Kiedy w 2014 roku u Kilmera zdiagnozowano raka gardła i poddano go tracheotomii, to Cher pomogła mu przez to przejść i zaprosiła go do zamieszkania w swoim apartamencie podczas tego trudnego dla niego czasu.

W swoich wspomnieniach Kilmer powiedział również, że zawsze będzie miał słabość do Cher – i vice versa.

Kiedy Cher wejdzie do twojego serca, nigdy z niego nie odchodzi. Dla przyjaciół jej niezachwiana miłość i lojalność nigdy nie umierają napisał Val Kilmer

Joanna Whalley: Nieudane małżeństwo

Po spotkaniu na planie przygodowego filmu akcji "Willow" z 1988 roku Val Kilmer i brytyjska aktorka Joanne Whalley pobrali się w tym samym roku.

Zdjęcie Joanne Whalley i Val Kilmer, 1995 / Paul Harris / Getty Images

Wzięli ślub w Nowym Meksyku i spędzili miesiąc miodowy na wyspie aktora Marlona Brando na Tahiti. Para ma dwójkę dzieci: 30-letnią Mercedes i 26-letniego syna Jacka, którzy poszli w ślady rodziców i są teraz aktorami.

Niestety, małżeństwo nie przetrwało i po ośmiu latach aktorzy rozeszli się. Zerwanie było chaotyczne, ponieważ para zaciekle walczyła o opiekę nad dziećmi i majątek. Oficjalnie rozwiedli się w 1998 roku.

Moje dzieci nie powinny mieszkać w pożyczonych domach lub hotelach. Val jest teraz taką wielką supergwiazdą; jego rodzina stała się zbędna twierdziła wówczas 60-letnia Whalley

Chociaż byli małżonkowie nie utrzymują kontaktu, Kilmer jest bardzo blisko ze swoimi dziećmi.

Cindy Crawford: Val Kilmer nadal ją kocha?

Val Kilmer podobno spotykał się z Cindy Crawford zaraz po rozpadzie jego małżeństwa z Joanne Whalley. Aktor po raz pierwszy spotkał supermodelkę podczas premiery "Batman Forever" w 1995 roku.

Kochałem Cindy i nadal ją kocham. Myślałem, że umrę z miłości do niej, ponieważ jej rozkosz była po prostu zbyt wielka do zniesienia. Myślałem, że umrę ze szczęścia wspominał

Zdjęcie Cindy Crawford i Val Kilmer / Sacha Orlov / Getty Images

Para była w związku przez dwa lata, ostatecznie rozstając się w 1997 roku. W wywiadzie dla The Guardian z 2005 roku Kilmer czule wspomniał ich romans: "Czy umawiałem się z Cindy Crawford? Tak, jest bardzo miła. Inteligentna dziewczyna z ogromnym poczuciem humoru".

Angelina Jolie: Uratowała go, gdy spadał na dno

Val Kilmer i Angelina Jolie byli w związku romantycznym w 2004 roku, kiedy pracowali razem przy dramacie historycznym "Alexander". To było tuż przed poznaniem Brada Pitta , przyszłego męża Jolie.

Nie mogłem się doczekać, kiedy pocałuję Angie, kupię jej odrzutowiec Gulfstream i namaluję na ogonie inicjały V+J napisał w swojej książce

Aktor powiedział, że Jolie "uratowała" go gdy spadał na dno, i że zawsze będzie jej za to wdzięczny.

Z lodowatego piekła samotności uratował mnie anioł. Być może najbardziej uduchowiony i najpiękniejszy z nich wszystkich. Angelina napisał

Zdjęcie Val Kilmer i Angelina Jolie, 2005 / Julien Behal / Getty Images

Daryl Hanna: Najbardziej burzliwe rozstanie

Ze wszystkich zakończeń relacji Val Kilmer powiedział, że najtrudniejsze było rozstanie z aktorką Daryl Hannah. Para spotkała się w 2001 roku. Byli razem tylko przez krótki czas i wygląda na to, że Hannah była tą, która uciekła od aktora.

Cierpiałem wiele razy z powodu złamanego serca. Ale Daryl była zdecydowanie najbardziej bolesna ze wszystkich

Zdjęcie Val Kilmer i Daryl Hannah / Jon Kopaloff/FilmMagic / Getty Images

Dodał także, że kiedy zerwali, płakał każdego dnia przez pół roku.

