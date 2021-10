Robert Pattinson to kolejny aktor, który na dużym ekranie wcieli się w postać Batmana. Galerię filmowych Batmanów zapoczątkował Michael Keaton , później kostium Człowieka-Nietoperza zakładali Val Kilmer , George Clooney , Christian Bale i Ben Affleck .



Reklama

"Batman": Robert Pattinson na zdjęciach próbnych

Jak poinformował Matt Reeves , to właśnie w stroju jednego z poprzednich Batmanów, konkretnie Vala Kilmera, Pattinson wziął udział w zdjęciach próbnych do filmu "Batman" .



Batman też człowiek 1 / 10 Pierwszym odtwórcą roli Batmana był Lewis Wilson, który wcielił się w komiksowego bohatera w 15-odcinkowym serialu "Batman" (1943) . Źródło: East News udostępnij

Wspomniane zdjęcia próbne były niezbędne do tego, by studio zaaprobowało kandydaturę gwiazdora. Aktor wskoczył więc w strój Vala Kilmera, w którym ten występował w filmie Joela Schumachera "Batman Forever" z 1995 roku. Dzięki temu Reeves upewnił się, że znalazł właściwego aktora, a Pattinson przekonał się na własnej skórze, że czeka go trudne zadanie aktorskie.

Wideo "Batman" [trailer 2]

"To było szalone. Pamiętam, że kiedy założyłem kostium, myślałem, że absolutnie nie dam rady. Ciężko było się w ogóle poruszyć, mając na sobie gruby na dwa cale garnitur z gumy czy z innego lateksu. Byłem niewiarygodnie zdenerwowany i nabuzowany adrenaliną. Pamiętam, że po dwóch dublach Reeves zapytał, czy da się coś zrobić z potem. Nic! Nic nie dało się zrobić. Trzeba by mnie było całkowicie wypompować z płynów, żebym się nie pocił!" - wspomina Pattinson.

Podobne wrażenia odnośnie swojego kostiumu miał też jego oryginalny właściciel. Val Kilmer opowiadał o tym niedawno w poświęconym jego osobie filmie dokumentalnym "Val". "Jakie by nie było moje młodzieńcze podekscytowanie, wszystko to zderzało się z rzeczywistością w postaci kostiumu Batmana. Każdy chłopiec chciałby być Batmanem. Rzeczywiście chcą nim być, ale niekoniecznie chcieliby zagrać go w filmie" - zapewniał aktor.

Wideo "Batman Forever": Official Trailer

Zdjęcia próbne poszły po myśli Reevesa, a wybór Pattinsona do roli Batmana zaaprobowali komiksowi fani. Aktorowi przygotowano zupełnie nowy kostium Człowieka-Nietoperza, a efekt końcowy prac nad filmem "Batman" zobaczymy już 4 marca przyszłego roku, gdy film będzie miał premierę.