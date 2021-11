Po dwóch latach batalii prawnej za zamkniętymi drzwiami arbiter orzekł, że Kevin Spacey musi zapłacić producentowi "House of Cards", czyli firmie MRC, prawie 31 milionów dolarów za niewłaściwe zachowanie za kulisami serialu politycznego.



Chodzi m.in o złamanie przez aktora warunków umowy, w tym zakazu nękania i nagabywania innych zatrudnionych przez producentów osób. Jak pisze "The Hollywood Reporter", producenci złożyli już dokumenty w Sądzie Najwyższym w Los Angeles, by potwierdzić wyrok arbitrażowy.

Do tego dochodzą jeszcze straty finansowe. Po zarzutach o molestowanie przez aktora kilku osób na planie, twórcy "House of Cards" rozwiązali z nim umowę, wycięli go z nagranego już materiału, zmienili fabułę, a całość skrócili o 5 odcinków.

Kevin Spacey molestował na planie "House of Cards"?

Kevin Spacey został październiku w 2017 roku oskarżony przez aktora Anthony’ego Rappa o molestowanie [miało się to wydarzyć 30 lat temu, gdy Rapp miał zaledwie 14 lat - red.]. Spacey oznajmił na Twitterze że nie pamięta tamtego incydentu i dodał, że pod wpływem tego, co powiedział Rapp, postanowił zająć się "sprawami we własnym życiu". Przy okazji wyznał, że miał związki zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami i poinformował, że dokonał wyboru - postanowił żyć teraz jako gej.



Tak zaczęła się lawina oskarżeń. Osiem osób pracujących przy serialu "House od Cards" opowiedziało mediom o domniemanych atakach ze strony aktora. Zastrzegli jednocześnie sobie anonimowość przed ewentualnymi reperkusjami zawodowymi. Twierdzili, że na planie produkcji Spacey zachowywał się "drapieżnie, a jeden z byłych asystentów zarzucił mu napaść seksualną. Do tych oskarżeń dołączyli pracownicy londyńskiego The Old Vic Theatre, którego Kevin Spacey był dyrektorem.

W tej sytuacji na początku listopada 2017 przedstawiciele Netflixa poinformowali o zakończeniu współpracy z aktorem.



"Netflix nie będzie kontynuował współpracy z Kevinem Spacey przy produkcji 'House of Cards'. Podczas przerwy w zdjęciach razem z MRC (Media Rights Capital) staramy się nakreślić przyszłość serialu" - podano w oficjalnym oświadczeniu.

