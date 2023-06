Keanu Reeves uratował Kate Beckinsale od wpadki! "Legenda"

Kate Beckinsale: Kariera

Widzowie znają Kate Beckinsale z takich produkcji, jak "W matni", "Pearl Harbor", "Przyjaźń czy kochanie?", ale przede wszystkim z roli Selene w serii filmów akcji "Underworld". Kate Beckinsale to najseksowniejsza Brytyjka w Hollywood, która może się pochwalić - pomimo upływających miesięcy - ciałem nastolatki. Jej pierwszą znaczącą i zauważoną przez szeroką widownię rolą była jednak dopiero kreacja Darlene Davis w filmie "W matni" z 1999 roku. W produkcji o dwóch Amerykankach aresztowanych i skazanych za przemyt narkotyków w Tajlandii wystąpiła u boku Claire Danes.

W 2001 roku pojawiła się w superprodukcji Michaela Baya - "Pearl Harbor", gdzie zagrała - u boku Bena Afflecka i Josha Hartnetta - amerykańską pielęgniarkę wplątaną w trójkąt miłosny. Także w filmie "Na wzgórzach Hollywood" (2002) Lisy Cholodenko partnerowała gwiazdom kina. Oprócz niej w filmie wystąpili m.in.: Christian Bale, Frances McDormand, Natascha McElhone i Alessandro Nivola.

Jednak dopiero kolejny rok okazał się przełomowy dla Kate - zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Dzięki roli wampirzycy Selene w głośnej produkcji z gatunku fantasy "Underworld" nie tylko osiągnęła status prawdziwej gwiazdy i wysokie miejsce w rankingach najseksowniejszych kobiet świata, ale też poznała swojego przyszłego męża, reżysera filmu Lena Wisemana.

Ostatnio mogliśmy oglądać ją w tytułowej roli w serialu ITV "Wdowa", opowiadającym o kobiecie, która w wiadomościach telewizyjnych widzi swojego - jak myślała - nieżyjącego męża. Od tego momentu gotowa jest na wszystko, by poznać prawdę.

Kate Beckinsale: Keanu uratował ją przed wpadką

Kate Beckinsale ostatnio podzieliła się z fanami anegdotą o ulubieńcu kinomanów na całym świecie - Keanu Reevesie . Przy okazji Festiwalu w Cannes wróciła pamięcią do czasów, kiedy wraz z aktorem promowała film "Wiele hałasu o nic" z 1993 roku.

Na Instagramie opublikowała wpis, w którym zdradziła, że Keanu uratował ją od wpadki na czerwonym dywanie.

"(...) Ciekawostka: kupiłam to body w sklepie na lotnisku i kiedy wsiadłam do samochodu z Denzelem i Paulettą Washington, żeby pojechać na premierę, wszystkie zatrzaski na kroczu pękły, a body się podwinęło. Nie uważałam za stosowne poprawianie tego z nami wszystkimi siedzącymi na tylnym siedzeniu, więc po cichu spanikowałam. Wyszłam na najważniejszy czerwony dywan w mojej karierze i szepnęłam Keanu i Robertowi Seanowi Leonardowi co się stało. Na tym zdjęciu trzymam przód wstawki, a oni - tył. Absolutne legendy. Nie rozumieli do końca tego, co się dzieje czy słyszeli wcześniej słowo ‘wstawka’, ale bez pytania pospieszyli z pomocą".

