Tym samym Kathryn Bigelow podąży ścieżką wydeptaną ostatnio przez inną laureatkę Oscara z przeszłości: Jane Campion ("Fortepian"). Współpraca Campion z Netfliksem zakończyła się kolejnym sukcesem tej pochodzącej z Nowej Zelandii reżyserki. Za reżyserię filmu "Psie pazury" otrzymała drugiego w karierze Oscara.



Kathryn Bigelow nakręci dla Netfliksa film "Aurora"

Premierę książki Koeppa zaplanowano na 7 czerwca tego roku. Jej bohaterką jest Aubrey Wheeler, która mieszka wraz z nastoletnim synem w mieście Aurora w stanie Illinois. W pewnym momencie dochodzi do poważnej awarii skutkującej brakiem prądu. Skutki tego zdarzenia zmuszają Aubrey do nawiązania kontaktu z bratem, dyrektorem generalnym firmy z Doliny Krzemowej, który zbudował na pustyni bunkier na wypadek klęsk żywiołowych. Spotkanie rodzeństwa po latach doprowadzi do podsumowań zarówno na skalę osobistą, jak i globalną.

Scenariusz do filmu Bigelow napisze sam autor powieści "Aurora". Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", który jako pierwszy poinformował o tym projekcie, film na podstawie książki Koeppa pokaże losy bohaterów zmagających się z upadkiem porządku społecznego w obliczu światowego kryzysu energetycznego.



"Aurora" będzie pierwszym filmem wyreżyserowanym przez Kathryn Bigelow od czasu filmu "Detroit" z 2017 roku. Jego producentami będą Greg Shapiro i Gavin Polone, którzy współpracowali już z Bigelow i Koeppem przy takich filmach jak "The Hurt Locker. W pułapce wojny" oraz "Opętanie".



