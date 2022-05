Kate Moss urodziła się 16 stycznia 1974 roku. Karierę modelki rozpoczęła w wieku 16 lat, gdy na lotnisku JFK w Nowym Jorku została zauważona przez łowcę talentów z agencji Storm. Jej twarz zdobiła okładki najpoczytniejszych magazynów: "Vogue", "The Face", "Harper's Bazaar". Status ikony współczesnego świata mody przyniósł jej udział w reklamie dżinsów Calvina Kleina.

Próbowała także sił na ekranie. W 1992 roku wystąpiła w produkcji telewizyjnej "Inferno", później pojawiła się w serialu "French and Saunders". W 2014 roku zagrała w filmie "The Boy in the Dress", w 2016 w "Zoolander 2" oraz "Absolutnie fantastyczne: Film". Na swoim koncie ma także wiele reklam oraz udział w kultowych teledyskach.

Życie prywatne Kate Moss szybko stało się pożywką dla prasy brukowej. Pisano o jej burzliwym związku z amerykańskim aktorem Johnnym Deppem oraz uzależnieniu od wszelakich używek. W lipcu 2011r. modelka wyszła za mąż za wokalistę zespołu The Kills, Jamiego Hince'a, z którym wychowała córkę Lily Grace ze związku z dziennikarzem, Jeffersonem Hackiem. Rozwiedli się w 2016 roku. Od 2015 roku partnerem aktorki jest 35-letni hrabia Nikolai von Bismarck.

W 2005 brytyjski dziennik "Daily Mirror" ujawnił przypadki zażywania przez Kate Moss kokainy, a największe domy mody zerwały z nią kontrakty. Gwiazda zyskała miano "najbardziej awanturniczej modelki w historii ostatnich lat" (wg "The Daily Mirror Magazine"). Przez lata podejrzewano, że choruje na anoreksję.

Zdjęcie Kate Moss i Nikolai Von Bismarck w 2019 roku / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Dior Couture / Getty Images

Kate Moss: Film będzie "historią miłosną"

Ostatnio Moss uwielbia zaskakiwać. Jej najnowszym projektem jest film poświęcony jej samej. W historii widzowie będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej relacji łączącej modelkę z wybitnym artystą malarzem, Lucianem Freudem. Reżyserii tego bardzo osobistego filmu podjął się zdobywca Oscara, James Lucas. Moss będzie producentem wykonawczym i przyłożyła również rękę do scenariusza.

Życie jednej z bardziej wziętych modelek obfitowało w wiele wydarzeń, które stanowią gotowy materiał na film. Jednak Kate Moss zdecydowała, że to właśnie ten wycinek jej życia - spotkanie z wybitnym malarzem - zasługuje na ekranizację. W oświadczeniu, opublikowanym przez "Variety", reżyser określa ten film, jako "historię miłosną". W istocie będzie to bardzo osobisty, emocjonujący film ukazujący niezwykłą przyjaźń artysty i jego muzy.

Przyjaźń ta rozpoczęła się od wielkiego marzenia Kate Moss. Spotkanie z tak wybitnym malarzem modelka traktowała jako życiowy cel. W wywiadzie dla magazynu "Dazed" powiedziała nawet, że pozowanie dla tego artysty jest jedną z jej niespełnionych ambicji, której zrealizowanie wydawało się niemal niemożliwe. Freud zwyczajowo odmawiał malowania znanych osobistości, gwiazd i celebrytów. Poproszony kiedyś o sportretowanie księżej Diany odparł, że nie byłby w stanie przedrzeć się przez tę fasadę "blichtru i przepychu". Jednak mimo swojej niechęci do osób z pierwszych stron gazet, coś go ujęło w modelce i zdecydował się namalować jej akt. W trakcie pracy nad obrazem, który został sprzedany w 2002 roku za sumę 3,9 mln funtów, między 80-letnim wówczas artystą i jego muzą zawiązała się bardzo bliska przyjaźń, na którą media patrzyły z pewną podejrzliwością, bowiem malarz słynął z licznych romansów.

Modelka wyznała, że spotkanie z Freudem było jednym z najważniejszych wydarzeń w jej karierze i miało ogromny wpływ na jej życie.

"Nauczył mnie dyscypliny. Nie mogłam się spóźniać na spotkania z nim. Tylko raz przyszłam pięć minut po umówionym czasie, a od razu zapytał mnie czy brałam narkotyki. Powiedziałam mu wtedy, że jestem w ciąży" - wspomniała w jednym z wywiadów modelka.

I tak podczas wielomiesięcznego procesu twórczego Freud obserwował, jak ikona mody, za którą ciągnęły się liczne skandale, dojrzewa do macierzyństwa.

Zdjęcie Kate Moss i Lila Grace Moss Hack na Met Gali w 2022 roku / Gotham/Getty Images / Getty Images

Ich współpraca zakończyła się dziełem, z którego ani artysta, ani jego modelka nie byli zadowoleni. Ale nie obraz był celem. Dla Moss o wiele cenniejszy był łączący ich związek i malunek, który Freud pozostawił na jej ciele. W dowód przyjaźni malarz, korzystając ze swoich tatuatorskich doświadczeń, nabytych w trakcie służb w marynarce wojennej, wytatuował bowiem na lędźwiach Kate dwa ptaki.

W rozmowie z "Vanity Fair" modelka żartowała, że jeśli coś w jej karierze się nie powiedzie, zawsze może dokonać przeszczepu skóry, a malunki na jej ciele sprzedać jakiemuś kolekcjonerowi. Choć jest to osobliwy pomysł, w istocie tatuaże mogą być warte małą fortunę. W końcu wykonał je malarz uznawany za jednego z najlepszych artystów XX wieku.

Freud zmarł w 2011 roku.

Zdjęcie Portret Kate Moss autorstwa Luciana Freuda / Andy Shaw/Bloomberg via Getty Images / Getty Images

Depp kontra Heard: Kate Moss będzie zeznawać?

Nazwisko Moss znów znalazło się na świeczniku właśnie ze względu na przeszłość sercową gwiazdy. Przypomnijmy, że w latach 1994 - 1998 roku była związana z hollywoodzkim aktorem Johnnym Deppem, a o ich relacji pisały największe światowe media. Choć związek uważany był za kontrowersyjny, to modelka wielokrotnie podkreślała, że aktor dawał jej ogromne wsparcie w jej problemach emocjonalnych.

Zdjęcie Johnny Depp i Kate Moss w 1998 roku / Getty Images

Po raz pierwszy wywołano modelkę do tablicy, jeszcze w trakcie procesu Depp-Heard w 2020 roku. Wtedy to Heard przyznała, że uderzyła Deppa pięścią podczas "bardzo brutalnej" bójki, do której doszło w ich domu w Los Angeles w marcu 2015 roku. Zaznaczyła jednak, że miała ku temu powód. "Uderzyłam go tego dnia w obronie mojej siostry. Chciał ją zepchnąć ze schodów" - zeznała Heard.

Wspomnienie tej sytuacji sprawiło, że Heard postanowiła opowiedzieć o innym zdarzeniu, którego nie była świadkiem. "Słyszałam od dwóch osób, że kiedyś zepchnął ze schodów swoją dziewczynę, Kate Moss. W tamtej chwili miałam to w głowie. Przypomniało mi się, co usłyszałam i automatycznie stanęłam w obronie siostry".

Amber Heard wyjaśniła również, że wcześniej nie uciekała się do przemocy. "Przez lata byłam jego workiem treningowym. To był pierwszy raz, kiedy podniosłam na niego rękę w obronie własnej" - stwierdziła była żona Johnny'ego Deppa.



Obrońcy aktora zarzucili wtedy Heard, że wymyśliła tę historię, bo nigdy wcześniej nie wspominała o Kate Moss. Z kolei sama Moss, która była już przesłuchiwana przez sąd, zaprzeczyła, aby Johnny Depp kiedykolwiek stosował wobec niej przemoc.

Stacja CNN doniosła w tym tygodniu, że w trwającym procesie również możliwe jest, że Kate Moss zostanie wezwana na świadka.

Zdjęcie Amber Heard wychodząca z sądu / Getty Images

Zdjęcie Johnny Depp przed sądem / Getty Images

Źródła bliskie Deppowi przekazały w rozmowie z CNN, że zeznania modelki mogłyby przysłużyć się jego sprawie. Według nich modelka i aktor pozostają w bliskiej relacji.

