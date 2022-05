Chodzi o film, który firma udostępniła na swoich oficjalnych profilach: tiktokowym i facebookowym. W wideo tym dwie młode kobiety odgrywają scenę inspirowaną zeznaniami aktorki i okraszoną jej autentycznymi wypowiedziami z sali sądowej. Gdy padają słowa wypowiedziane przez Heard: "Uderzył mnie w twarz", jedna z aktorek trafia tę drugą w głowę osobliwym pociskiem - musującą kulą do kąpieli z asortymentu Bath Box. Wówczas znów słychać głos Amber Heard : "Johnny, uderzyłeś mnie". Wideo opatrzone zostało podpisem: "Czy kiedykolwiek zostałeś uderzony w twarz kulą do kąpieli?" i opisem produktu, który "pachnie dżemem malinowym".

Zdecydowana reakcja internautów

Internauci od razu dali upust oburzeniu. "Nikczemne", "obrzydliwe" i "podłe" to jedne z łagodniejszych słów, jakie padały w komentarzach pod filmikiem. Padały, bo w końcu firma usunęła promocyjny post (a wraz z nim wszystkie oskarżenia internautów o to, że próbuje czerpać zyski z przemocy domowej) i wyraziła "najgłębsze przeprosiny".

W opublikowanym na Instagramie i Facebooku oświadczeniu Bath Box można przeczytać: "W Bath Box NIE akceptujemy przemocy domowej i NIE sądzimy, że przemoc domowa jest zabawna (...). Stoimy po stronie każdego, kto został nią dotknięty. To bardzo poważny i istotny problem".

Władzom firmy trzeba oddać to, że nie próbują rozpuścić skandalu w potoku komunałów (jak to często bywa w podobnych sytuacjach), tylko przyznają się do niestosownej narracji. "Niestety doszło do godnego ubolewania niedopatrzenia z naszej strony, gdy niedawno opublikowano w mediach społecznościowych post, który nie powinien powstać" - można bowiem przeczytać w drugiej części oświadczenia. "Nasze najgłębsze i najszczersze przeprosiny kierujemy do każdego, kogo ów post uraził lub urazi. Doceniamy wszystkie opinie klientów i osób, które obserwują nasze profile, i traktujemy te opinie bardzo poważnie. Dlatego wprowadzimy rygorystyczne zmiany w naszych mediach społecznościowych. Naprawdę nam przykro. Poprawimy się".

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

