Wymarzona rola przeszła jej koło nosa

Kate Hudson ujawniła niedawno, że brała udział w przesłuchaniu do roli w "Moulin Rouge", ale przepadła w castingu z powodu związku Nicole Kidman z reżyserem filmu.

Podczas ostatniego odcinka podcastu "The World's First", Hudson otworzyła się na temat swojego przesłuchania do filmu Baza Luhrmanna z 2001 roku.

"Naprawdę chciałem tej części i myślę, że została napisana w tamtym czasie dla 19-letniej dziewczyny" - opowiadała.

Hudson spekulowała, że Nicole Kidman otrzymała wymarzoną rolę Satine tylko dlatego, że połączyło ją uczucie z reżyserem filmu - Bazem Luhrmannem. O samym reżyserze wypowiadała się natomiast w samych superlatywach.

"Praca z [Luhrmannem] jest tak wspaniała, jest taka cudowna. Czułam, że połączyła nas jakaś energia i mamy podobne podejście do pracy" - zachwalała reżysera.

Kate Hudson: Kariera

"Kate emanuje erotyzmem, urokiem osobistym, pewnością siebie i niezwykłą wrażliwością. Kamera ją kocha" - powiedział o niej jeden z hollywoodzkich reżyserów. Kate Hudson, córka hollywoodzkiej legendy Goldie Hawn, to specjalistka od komedii romantycznych. Znana jest widzom m.in. z filmów "U progu sławy", "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "Ślubne wojny" czy "Mama na obcasach". Aktorka uznawana jest też za ikonę stylu, a na Instagramie obserwuje ją ponad 12 milionów fanów.

Ponad 10 lat temu magazyn "People" umieścił ją na szczycie listy "Najpiękniejszych ludzi na świecie". Redakcja doceniła naturalne piękno Kate Hudson, uzasadniając swój wybór tym, że jej "złocista skóra" nie jest efektem wielogodzinnego przesiadywania w solarium.

