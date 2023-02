"Flash": Ezra Miller w podwójnej roli, Michael Keaton jako Batman [zwiastun]

12 lutego został rozegrany 57. Super Bowl. W trakcie jednej z przerw podczas finału rozgrywek ligi NFL zadebiutował zwiastun filmu "Flash" z Ezrą Millerem w roli głównej. Produkcja została oparta na popularnej serii komiksowej "Flashpoint". Barry Allen, czyli Flash, cofa się tu w czasie, by zapobiec śmierci matki. Wiąże się to jednak z ogromnymi konsekwencjami.



"Flash": Nowe otwarcie dla DC

Film wprowadza do filmowego uniwersum DC koncepcję multiwersów. Przez działania Flasha powstaje zupełnie nowa linia czasowa. W efekcie Ezra Miller występuje w obrazie w podwójnej roli - gra różne wersje Barry'ego Allena. Tak jak od dawna wszyscy podejrzewali, we "Flashu" pojawia się również dwóch Batmanów. Jednego gra Ben Affleck , z którym Miller występował już w filmie "Liga Sprawiedliwości", drugiego - Michael Keaton , dla którego jest to powrót do kultowej roli po ponad trzydziestu latach.



Historia związana z wyreżyserowanym przez Andy'ego Muschiettiego "Flashem" zasługuje na osobny film. W jego powstaniu najpierw przeszkodziła pandemia, która opóźniła zdjęcia i zmusiła studio do znacznego przesunięcia premiery.



Później, gdy wszystko było na dobrej drodze do premiery, kłopoty zaczął sprawiać gwiazdor filmu, Ezra Miller , który kilkukrotnie wpadł w konflikt z prawem. Mówiło się o tym, że za sprawą tych kłopotów "Flash" może w ogóle nie trafić do kin. Sprawiłoby to jednak studiu jeszcze więcej kłopotów.



"Flash": Co dalej z Ezrą Millerem?

Na tym jednak zawirowania z filmem "Flash" się nie kończą. Choć miał on nadać nowy kierunek przyszłości uniwersum DC, to decyzja o tym podjęta została jeszcze za poprzedniego kierownictwa. Obecni szefowie DC Studios - James Gunn i Peter Safran - pracują właśnie nad zupełnie nową koncepcją przyszłości uniwersum. Będzie w nim miejsce dla "Flasha", ale czy film pełnił będzie tak dużą rolę jak pierwotnie zakładano? Można wątpić. Przede wszystkim spekuluje się, że będzie to ostatnia produkcja DC z udziałem Ezry Millera.