Jakub Izdebski Recenzja

Kolejny erotyk od jednego z twórców filmowej trylogii "365 dni" nie jest produkcją, na którą czekałem z niecierpliwością. Adaptacje książek Blanki Lipińskiej uważam za jedne z najgorszych seansów w życiu. Jednak byłem nieco ciekawy, jak poradzi sobie reżyser Tomasz Mandes bez ciężaru trzech powieści o Laurze i Massimie. Cóż, nie jest aż tak źle. "Heaven in Hell" nie jest dobrym filmem, ale w przeciwieństwie do "365 dni" przynajmniej jest to film, a nie koktajl teledysków i klipów z softporno.