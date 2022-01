Katarzyna Figura Człowiekiem 30-lecia "Wprost"

Od 1991 roku tygodnik "Wprost" nagradza mianem Człowieka Roku osoby, które miały największy wpływ na życie w Polsce. W tym roku z okazji 30-lecia tytułu Człowieka Roku wręczono także jubileuszowe nagrody, m.in. w kategorii kultura. To wyróżnienie otrzymała gwiazda polskiego kina Katarzyna Figura .

"W dzisiejszych trudnych czasach kultura i sztuka jest tą przestrzenią, gdzie możemy się spotkać, odnaleźć i zrozumieć. Chciałam zadedykować tę nagrodę wspaniałej artystce Barbarze Krafftównej , która wczoraj odeszła" - powiedziała odbierając nagrodę Katarzyna Figura.

"Barbara była niezwykłą aktorką, która reprezentowała naszą sztukę od tylu lat nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Miałam szansę pracować z Barbarą w Teatrze Dramatycznym w spektaklach reżyserowanych przez Pawła Miśkiewicza "Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena" i "Alicja". To była niezwykła praca, zresztą wszystko co stworzyła Barbara było wspaniałe i podkreślało, jak ważna jest dla nas kultura i sztuka" - dodała Figura.

"Chrzciny": Nowy film Katarzyny Figury

Najnowszy film aktorki to "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia. Akcja opowieści rozgrywa się w grudniu 1981 roku.

Bohaterka grana przez Katarzynę Figurę to Marianna, gorliwa katoliczka, która postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka - do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Katarzyna Figura w filmie "Chrzciny"

W rolach głównych w filmie "Chrzciny" występują: Katarzyna Figura ("Żurek", "Kiler"), Maciej Musiałowski ("Sala samobójców. Hejter"), Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem", "Karbala"), Michał Żurawski ("Karbala", "Król"), Agata Bykowska ("Kamerdyner"), Marta Chyczewska ("Planeta Singli 3"), Marianna Gierszewska ("Nina"), Andrzej Konopka ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem", "Diablo. Wyścig o wszystko") i Piotr Ligienza ("Planeta Singli").

Film "Chrzciny" trafi na ekrany polskich kin 18 listopada 2022 roku.

