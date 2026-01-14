Pierwsze spekulacje na temat związku Timothée Chalameta i Kylie Jenner pojawiły się w 2023 roku. Amerykańska celebrytka i modelka z rodziny Kardashianów była świeżo po rozstaniu z Travisem Scottem. Podobno z hollywoodzkim aktorem po raz pierwszy spotkała się na początku roku na pokazie Jeana Paula Gaultiera na paryskim Fashion Weeku.

Dopiero w 2025 roku zadebiutowali razem na czerwonym dywanie, potwierdzając wszystkie plotki. Wcześniej Kylie towarzyszyła Timothée'emu podczas ceremonii przyznania Złotych Globów, gdzie aktor został nominowany za rolę w filmie "Kompletnie nieznany". Choć wielu komentujących uważa, że Jenner i Chalamet są z dwóch kompletnie różnych światów, ich związek ma też swoich zwolenników. Pojawiają się głosy, że celebrytka rozkwitła przy aktorze.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner już nie ukrywają swojego związku

Sezon nagród trwa w najlepsze, a Timothée Chalamet zdobywa coraz większe uznanie za rolę w filmie "Wielki Marty". Dzięki kreacji Marty’ego Mausera aktor po raz pierwszy w karierze triumfował na Złotych Globach - wcześniej był nominowany aż cztery razy. Obecnie wymienia się go w gronie faworytów do Oscara. Film "Wielki Marty" trafi do polskich kin 30 stycznia 2026 roku.

Podczas branżowych wydarzeń hollywoodzkiemu aktorowi towarzyszy jego ukochana, Kylie Jenner. Chalamet nie zapomniał o niej również w trakcie gali. Odbierając statuetkę Złotego Globa, podziękował jej ze sceny. Niedługo później na jego instagramowym profilu pojawiło się symboliczne zdjęcie: widać na nim dłonie Kylie trzymające nagrodę aktora. [zobacz tutaj]

"Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Jestem ogromnie wdzięczny!" - napisał Chalamet.

W komentarzach szybko pojawiła się fala zachwytów. "Kylie po cichu dała czadu na tych zdjęciach", "Poznaję tę rękę", "Dawanie z siebie wszystkiego znowu jest na topie i całkowicie to popieramy", "Dziękujemy Kylie za te zdjęcia" - czytamy pod postem.

