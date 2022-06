Jak informuje portal "Deadline", lepszy od "Jurassic World: Dominion" wynik w pierwszym dniu wyświetlania w południowokoreańskich kinach uzyskały tylko trzy filmy. Były to poprzednia część tego cyklu, film "Jurassic World: Upadłe królestwo" , komiksowy "Avengers: Koniec gry" oraz miejscowy hit "Along with the Gods: The Last 49 Days". Film "Jurassic World: Dominion" pierwszego dnia zarobił w Korei Południowej 6 milionów dolarów, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem otwarcia w czasie pandemii COVID-19.

Do końca tego weekendu film "Jurassic World: Dominon" zadebiutuje na piętnastu międzynarodowych rynkach. Będzie go można zobaczyć m.in. w Meksyku, Brazylii czy we Włoszech. Analitycy rynku spodziewają się, że film Colina Trevorrowa zarobi w tym czasie ponad 45 milionów dolarów, co jest bardzo dobrym wynikiem.

"Jurassic World: Dominion" zadebiutował w Korei w trakcie wolnego od pracy dnia związanego z miejscowymi wyborami. Wynik kasowy filmu Trevorrowa jest też obiecujący dla miejscowego box-office'u, który znacznie ucierpiał z powodu pandemii.



Nadzieję na jego ożywienie dały ostatnio dwa filmy: superbohaterski "Doktor Strange w multiwersum obłędu" oraz miejscowy hit "The Roundup". Dalsze ożywienie południowokoreańskiego box-office'u spodziewane jest nie tylko za sprawą trzeciej części "Jurassic World", ale także filmu "Top Gun: Maverick" .

W kontynuacji serii rozpoczętej jeszcze w 1993 roku filmem "Park Jurajski" powrócą nie tylko bohaterowie dwóch poprzednich części "Jurassic World" grani przez Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard . Zobaczymy w niej także gwiazdy oryginalnego filmu Stevena Spielberga : Laurę Dern , Sama Neilla oraz Jeffa Goldbluma .

